Come trasformare la fotocamera Canon in una webcam

Mai come in questo periodo le webcam ci sono state utili, ma hanno mostrato anche molti limiti. La webcam, per quanto di buona qualità, non può far miracoli e non sempre cattura immagini perfette. Di sicuro non all’altezza, ad esempio, di una buona fotocamera digitale.

E, allora, perché non usare proprio una fotocamera digitale come webcam e sfruttare al massimo la sua qualità di ripresa per fare una splendida figura in videoconferenza? Ora si può, almeno se la fotocamera è una Canon (mirrorless, DSLR o PowerShot) grazie all’utility, ancora in beta, Canon EOS Webcam Utility. Questo software è praticamente un driver, che permette di usare la Canon all’interno dei normali software di videochiamata. Dopo aver installato EOS Webcam Utility, infatti, tra i dispositivi di acquisizione disponibili sarà elencata anche la fotocamera Canon. Basterà selezionarla e potremo subito usarla per trasmettere video ad altissima qualità. Ecco come si fa.

Come installare e usare Canon EOS Webcam Utility

Specifichiamo subito una cosa, che non farà piacere agli Apple fan: Canon EOS Webcam Utility al momento è disponibile solo per Windows, non per macOS. Su un Mac o un MacBook, quindi, al momento non è possibile usare la fotocamera Canon come webcam e non è dato sapere se lo sarà in futuro. Su Windows, invece, dovremo scaricare l’utility dal sito di Canon facendo attenzione a scaricare il file giusto in base al nostro modello di fotocamera. Poi dovremo installare l’applicazione. A questo punto dobbiamo selezionare la modalità Movie sulla fotocamera e connetterla tramite USB-C 3.0 al computer. Non servirà fare altro: appena apriremo il nostro software di videoconferenze troveremo anche la fotocamera Canon tra i dispositivi di acquisizione disponibili in sostituzione della webcam.

Quali fotocamere Canon possono essere trasformate in webcam

L’elenco di fotocamere Canon che possiamo usare, tramite EOS Webcam Utility, in una webcam è lungo.

Tra le DSLR ci sono:

EOS-1D X Mark II,

EOS-1D X Mark III,

EOS 5D Mark IV,

EOS 5DS,

EOS 5DS R,

EOS 6D Mark II,

EOS 7D Mark II,

EOS 77D,

EOS 80D,

EOS 90D,

EOS Rebel SL2,

EOS Rebel SL3,

EOS Rebel T6,

EOS Rebel T6i,

EOS Rebel T7,

EOS Rebel T7i,

EOS Rebel T100.

Tra le mirrorless ci sono:

EOS M6 Mark II,

EOS M50,

EOS M200,

EOS R,

EOS RP.

Le PowerShot compatibili, invece, sono: