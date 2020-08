Come trovare i caratteri segreti sulla tastiera dello smartphone

Alcuni caratteri speciali della tastiera del tuo smartphone spesso sono molto difficili da trovare, ma non impossibili. Se scrivendo un sms o un messaggio su WhatsApp non riesci a trovare una lettera insolita o un carattere speciale di cui hai bisogno, non devi disperare: basta solo sapere dove cercare.

Nella maggior parte degli smartphone, sia Android che iOS, il layout delle tastiere è molto simile e spesso si tratta di tastiere Qwerty. Entrambi i sistemi operativi massimizzano lo spazio e per questo spesso i caratteristi speciali e la punteggiatura vengono spostati su una tastiera separata, ma a volte nemmeno su di questa riesci a trovarli. Per ovvi motivi di spazio, questi caratteri o simboli non sono sempre visibili, ma sono comunque disponibili per ogni tua esigenza di scrittura. L’unico problema è che dovrai faticare un po’ per trovarli, ma la soluzione è molto semplice e te la spieghiamo.

Come trovare i caratteri e simboli speciali sulla tastiera

Il modo più semplice ed efficace per accedere a tutti i caratteri e simboli disponibili è quello di esplorare al meglio la propria tastiera, sia essa di uno smartphone Android o di un iPhone. La prima schermata della tastiera mostra spesso nella prima fila in alto i numeri da 1 a 0, poi la classica tastiera Qwerty. Solitamente, vicino alla barra spaziatrice in basso, troverete un tasto indicato con “?123”. Premendo, si avrà lo switch a un altro layout con i numeri e tutti i principali simboli di punteggiatura di cui potresti avere bisogno. Nella schermata, vedrai probabilmente anche un simbolo “1/2”, a indicare che si sta visualizzando solo la prima pagina di 2 dedicate ai caratteri speciali. Cliccando su quel simbolo, si aprirà una nuova schermata della tastiera con altri caratteri.

In questo modo, potrete esplorare tutto il contenuto della tastiera e le sue funzionalità. Può accadere però a volte che non tutti i caratteri siano visualizzabili con questo percorso. Una soluzione ancora più semplice viene però in nostro soccorso. Basterà infatti tenere premuta la lettera più simile a quella che vogliamo inserire nel nostro testo per aprire un piccolo pop-up che ci offrirà il carattere cercato: scorrendo con il dito e selezionandolo, lo inseriremo velocemente. Ad esempio, immagina di voler utilizzare la “è”, ti basterà tenere premuta la “e” per visualizzare tutte le opzioni di lettera accentata. Stesso discorso se si vuole inserire una “ç”, tenendo premuta la “c” potrai trovarla. E se hai bisogno del trattino basso “_”? Ti basterà tenere premuto il simbolo meno “-“ per accedere al carattere che desideri. Non ti resta che provare.