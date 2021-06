Come usare la presenza social dell’azienda per ampliare il business

Tra gli strumenti a disposizione di un’azienda per ampliare il proprio business, e trovare quindi nuovi clienti, c’è una gestione efficace e curata dei propri social network. Il social media marketing negli ultimi anni ha assunto un ruolo chiave nella presenza online di ogni tipo di attività: dalle aziende ai liberi professionisti.

Secondo i dati del Global Digital Report 2021, che è stato redatto da We are social e Hootsuite, gli utenti dei social media nel mondo sono 4,20 miliardi, in crescita del 13% rispetto all’anno precedente. In Italia, i social network hanno registrato oltre 2 milioni di nuovi utenti, per un totale di 41 milioni di italiani che usano almeno una piattaforma: quasi il 68% della popolazione del Paese. Questa tendenza ha evidenziato la necessità per le aziende di avere una presenza social che sia solida e curata: una vetrina digitale dove farsi trovare dai propri clienti, sia fidelizzati che potenziali. La gestione dei social media aziendali dovrà quindi essere pianificata da una strategia di marketing efficace, che potrà essere progettata sia da un team interno, oppure affidata a social media manager professionisti.

Presenza social: perché serve per trovare nuovi clienti

Una strategia di social media marketing che preveda una presenza social efficace potrà aiutare le aziende a trovare nuovi clienti e ampliare il proprio business. Una tendenza che si consolida per via delle ricerche online e dell’alto uso dei social. I potenziali clienti che cercano proprio i servizi o prodotti offerti dall’azienda potranno trovarli facilmente con una ricerca su Google, che restituisce le schede aziendali di Google MyBusiness. Oppure, un utente potrebbe affidarsi a una ricerca su Facebook, magari grazie al passaparola digitale con altri suoi contatti.

Per questo motivo è fondamentale avere una scheda di Google MyBusiness e una pagina Facebook aggiornata, che contengano tutte le informazioni del proprio brand: dagli orari di apertura e i contatti, al tipo di prodotti e servizi offerti, oltre che le recensioni online di altri utenti. Essere sui social significa poter curare la propria reputazione e ottenere anche un’immagine più affidabile, che attirerà i potenziali clienti e permetterà di fidelizzare quelli già acquisiti.

Come gestire i social media aziendali in modo efficace

Il primo passo per impostare un uso corretto e una strategia di social media marketing che porti gli obiettivi desiderati è quello di compiere un’analisi del proprio target di pubblico. La profilazione del pubblico è importante, perché consente di comprendere quali siano i social network maggiormente utilizzati dai potenziali clienti e quindi dove investire maggiormente le proprie risorse di tempo e denaro. Una volta definiti gli obiettivi, il proprio pubblico e il social, è necessario pianificare un calendario editoriale con i contenuti dei formati più adatti per attirare l’attenzione degli utenti e generare interazioni, che potranno convertirsi in acquisti dei propri servizi o prodotti.

Le aziende potranno scegliere di impostare la strategia social e affidarne la gestione a un team interno, oppure affidarsi a un social media marketing professionista. Se il team interno non ha le competenze necessarie, l’investimento di tempo, risorse e denaro potrebbe rivelarsi infruttuoso. In questo caso, le aziende potranno scegliere uno dei servizi di consulenza social, come quello offerto da Italiaonline, che grazie a un sistema multi-piattaforma focalizzato su Facebook, Instagram e Google MyBusiness, permette ai propri clienti di gestire i social network in modo facile da un unico pannello e di avvalersi in ogni momento di un social media manager esperto per ottimizzare la strategia e ottenere i risultati fissati.