Azienda e recensioni online: perché sono importanti e come gestirle

La prima impressione che un potenziale cliente avrà di un’azienda passa non solo da un sito web efficace e dei social aggiornati, ma anche dalle recensioni online di altri clienti. Le valutazioni di altri utenti sono fondamentali per consolidare l’affidabilità del brand, come una sorta di passaparola digitale tra clienti.

Sempre più persone utilizzano i siti di recensione oppure lasciano commenti ai prodotti e ai servizi delle aziende sui loro social network. Una tendenza che continua ad aumentare negli anni e che porta a una maggiore esigenza da parte delle aziende di gestire le recensioni online in modo efficace. Se da un lato una recensione positiva potrà contribuire a far crescere il business, dall’altra una negativa potrebbe provocare dei seri danni di immagine. C’è poi la questione delle false recensioni, che possono danneggiare la presenza online del brand e che per questo andranno monitorate e segnalate. Ecco alcuni consigli per gestire al meglio le recensioni online della propria azienda.

Come monitorare le recensioni online

Sono centinaia i siti web dove è possibile rilasciare delle recensioni dei prodotti o servizi di un’azienda, così come commenti e opinioni possono essere resi anche sui social network. Controllare e monitorare tutti questi siti richiede un investimento di tempo e risorse eccessivi per un’azienda. Per questo motivo, sarà bene selezionare solo un certo numero di siti web, come Trustpilot, e social network, tra cui Facebook e Google MyBusiness, da inserire in una vera e propria strategia di monitoraggio.

Le aziende potranno selezionare i siti e i social da controllare valutando parametri come la presenza di una maggior quantità di recensioni, l’affidabilità che il sito ha tra gli utenti in rete, la presenza di recensioni solo per acquisti verificati, così come la possibilità di rispondere. Poter rispondere alle recensioni, sia negative che positive, è importante perché fornisce al brand la possibilità di creare un canale di comunicazione diretta con tutti i propri clienti, anche quelli più insoddisfatti.

Gestire le recensioni online: rispondere o no?

Nella definizione della strategia di gestione delle recensioni online si dovrà decidere quando è il caso di rispondere a una valutazione di un cliente e con quali modalità. Le recensioni positive sono già di per sé un’ottima pubblicità per un brand, ma rispondervi farà sentire il cliente considerato e potrebbe consolidare ancora di più la reputazione online dell’azienda, che risulterà affidabile e cordiale.

La risposta è invece sempre obbligatoria per le recensioni negative, ma bisogna fare due distinzioni. Nel caso di una falsa recensione, la risposta potrà riaffermare l’affidabilità dell’azienda smentendo le illazioni. Davanti a una valutazione negativa e veritiera, il consiglio è di assumersi la responsabilità del proprio errore: se l’azienda mostrerà ai propri clienti, anche quelli più insoddisfatti, di saper imparare dai propri sbagli e rimediare aumentando la qualità dei suoi servizi e prodotti, trasformerà un potenziale danno di immagine in una inestimabile risorsa per poter aumentare la sua credibilità e far crescere il business.

Fai da te o professionisti: chi gestisce le recensioni online

Data l’importanza per ampliare e consolidare il proprio business, la gestione delle recensioni online di un’azienda non dovrà mai essere improvvisata. In caso di gestione fai da te, bisognerà dedicare tempo e risorse per ottenere dei risultati efficaci. Per chi preferisce investire le proprie risorse nel miglioramento dei prodotti e dei servizi, non resta che affidarsi a professionisti come il servizio Gestione Recensioni di Italiaonline. Le aziende potranno monitorare e rispondere alle recensioni sui principali siti di valutazione, tra cui Trustpilot, Google, Facebook, Tripadvisor, Foursquare e Pagine Gialle risparmiando tempo, e quindi anche denaro.