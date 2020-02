Come vedere in streaming e in TV Djokovic - Thiem

1 Febbraio 2020 - Djokovic contro Thiem. Questa la finale degli Australian Open 2020. Una finale un po’ a sorpresa: se Djokovic era il favorito numero uno per raggiungere il traguardo, Thiem ha sorpreso un po’ tutti. Non si tratta della prima finale di un torneo del Grande Slam per l’austriaco (ha già giocato la finale del Roland Garros), ma è la prima volta che disputa un grande torneo su una superficie veloce.

Il torneo di Djokovic è stato abbastanza regolare e nessuno è apparso in grado di mettere in difficoltà il serbo. L’austriaco, invece, ha dovuto superare l’ostacolo Nadal ai quarti, mentre in semifinale ha regolato con qualche patema di troppo Zverev. Il verdetto della finale sembra essere già scritto, con Djokovic nettamente favorito su Thiem, ma in casi del genere non è mai detta l’ultima. La finale degli Australian Open 2020 sono un’esclusiva di Eurosport e potranno essere visti in TV sul canale Eurosport 1 di Sky. Per guardare Djokovic – Thiem in streaming si può utilizzare l’app di Eurosport Player, di DAZN oppure SkyGo.

A che ora inizia Djokovic – Thiem

L’inizio della finale degli Australian Open 2020 è fissata il 2 febbraio alle 9:30 ora italiana. Un orario tutto sommato accettabile.

Dove vedere in TV Djokovic – Thiem

I diritti televisivi degli Australian Open 2020 sono stati acquistati da Eurosport. Per vedere in TV la finale degli Australian Open 2020 tra Djokovic – Thiem bisogna sintonizzarsi sul canale Eurosport 1, numero 210 del satellitare di Sky.

Come guardare in streaming Djokovic – Thiem finale Austrilian Open 2020

Per vedere Djokovic – Thiem in streaming ci sono più possibilità. La più semplice è essere abbonati a Eurosport Player, la TV on demand di Eurosport. Sulla piattaforma vengono trasmessi in diretta tutti gli eventi sportivi di cui Eurosport ha acquistato i diritti. Per guardare la finale degli Australia Open 2020 in streaming bisogna aprire l’app di Eurosport Player, inserire le credenziali e premere sul box di Eurosport 1 presente in homepage. Nel giro di pochi secondi partirà lo streaming della gara.

Una valida alternativa è DAZN. La piattaforma sportiva ha da poco aggiunto nella propria offerta i canali di Eurosport 1 ed Eurosport 2 e quindi trasmette in streaming la finale degli Australian Open 2020. Per vedere Djokovic – Thiem bisogna lanciare l’app, inserire le credenziali e premere su Eurosport 1, presente in homepage.

Anche gli abbonati di Sky potranno seguire la finale degli Australian Open 2020 in streaming su SkyGo. Sulla piattaforma on demand, infatti, è presente il canale Eurosport 1. Per guardare Djokovic – Thiem in diretta online bisogna aprire SkyGo, inserire le credenziali, premere su Canali TV e poi selezionare Eurosport 1.