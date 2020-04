Come vedere la Messa di Pasqua in diretta streaming su smartphone e PC

La Messa pasquale è un appuntamento fisso per milioni di credenti in tutta Italia, ma con i luoghi di culto chiusi a causa della quarantena, bisogna trovare modi alternativi per seguire il rito religioso. E in questo caso la tecnologia può essere una buona soluzione. Facebook ha lanciato una nuovo strumento che le comunità religiose possono utilizzare in questo periodo per entrare in contatto con i propri fedeli: Piattaforma delle risorse per le comunità religiose su Facebook.

Aprile, infatti, non è solamente il mese della Pasqua cattolica, ma anche della Pasqua ebraica (8-16 aprile) e dell’inizio del Ramadan (23 aprile – 23 maggio). Sulla pagina web della piattaforma messa a disposizione da Facebook viene spiegato alle comunità di fedeli come seguire in streaming i vari riti religiosi: esiste uno strumento pensato appositamente per trasmettere in diretta gli eventi, Facebook Live. Già in queste settimane, molte comunità parrocchiali stanno utilizzando Facebook Live per trasmettere in diretta streaming il rosario o la messa quotidiana, ma per le Messa pasquale Facebook ha deciso di semplificare l’accesso allo streaming.

Come seguire la Messa di Pasqua in streaming su Facebook

Le comunità parrocchiali che hanno una pagina o un gruppo su Facebook possono utilizzare Facebook Live per trasmettere in diretta la messa della domenica di Pasqua. Gli utenti non devono essere registrati al social per poter seguire la diretta, ma Facebook permetterà a tutti di seguire la Santa Messa dal computer o dallo smartphone. Inoltre, per gli utenti che hanno una connessione scarsa, sarà possibile anche solo ascoltare la voce del prete. Oltre che alle pagine e ai gruppi Facebook, la funzionalità è aperta anche a coloro che creano un evento sul social network.

I fedeli come possono seguire la messa di Pasqua in streaming? Basta aprire il link che verrà condiviso dalla propria comunità parrocchiale sul gruppo Facebook o tramite qualsiasi app di messaggistica.

Facebook Live viene utilizzato quotidianamente da Papa Francesco per trasmettere la messa quotidiana e così sarà anche per il giorno di Pasqua.

Come detto, queste funzionalità sono a disposizione di qualsiasi comunità religiosa e saranno disponibili per tutte le festività di aprile e anche per il prossimo futuro.

Come vedere la Messa di Pasqua in diretta streaming su RaiPlay

Se Facebook Live non vi convince, c’è una valida alternativa per guardare in diretta streaming la Messa di Pasqua: RaiPlay. La piattaforma on demand della TV di Stato trasmette in streaming tutti i canali TV presenti sul digitale terrestre, tra cui Rai 1, Rai 2 e Rai 3. Su Rai 1 alle ore 11:00 va in onda ogni domenica la Messa e sarà così anche domani.

Per seguirla in diretta streaming bisogna lanciare RaiPlay, premere su Canali TV e poi su Dirette. Nella pagina che si aprirà si dovrà selezionare Rai 1 e aspettare che parta lo streaming. L’appuntamento è per domenica 12 aprile alle ore 10:50.