Come vedere Real Madrid - Lipsia in streaming gratis e in TV

Vedi in streaming gratis e in TV il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Lipsia su Amazon Prime Video: ecco come fare

Fonte foto: fifg/123RF.com

Nel mercoledì senza italiane impegnate negli ottavi di Champions League, la scelta di Prime Video è caduta sulla migliore delle partite disponibili: Real Madrid – Lipsia. Un ottavo di finale dall’esito sulla carta scontato, ma l’andata ha dato dei segnali abbastanza chiari sotto questo punto di vista: la squadra di Carlo Ancelotti dovrà lottare se vorrà conquistare l’accesso ai quarti. L’andata è stata decisa da un gran gol dell’ex milanista Brahim Diaz e il Real Madrid riparte dal gol di vantaggio. Ma non deve prendere la partita sotto gamba: il Lipsia è una squadra che gioca ad alto ritmo ed è in grado di ribaltare qualsiasi risultato.

Come già anticipato, il ritorno degli ottavi di finale tra Real Madrid e Lipsia è un’esclusiva Prime Video e sarà disponibile per tutti gli abbonati alla piattaforma, senza nessun costo extra. La puoi vedere in diretta streaming gratis o in TV facendo l’accesso alla piattaforma dall’app disponibile per qualsiasi dispositivo. Se ancora non sei abbonato, puoi sfruttare i 30 giorni di prova gratuita disponibili per tutti i nuovi iscritti. Oltre alla Champions hai accesso a tutti i contenuti di Prima Video, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli. Per abbonarti subito basta cliccare sul link qui in basso.

ABBONATI A PRIME VIDEO E VEDI GRATIS REAL MADRID – LIPSIA

Se vuoi ricevere notizie su come vedere programmi TV in streaming e sulle migliori offerte del giorno, ti consigliamo di iscriverti gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Real Madrid – Lipsia: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Real Madrid – Lipsia è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 6 marzo. Si gioca allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Come vedere Real Madrid – Lipsia in TV

L’app di Amazon Prime Video è disponibile su praticamente qualsiasi smart TV. Se non è già installata di default, basta cercarla nell’app store dello smart TV e far partire il download. Per guardare Real Madrid – Lipsia sul tuo televisore devi lanciare l’app, inserire le credenziali del tuo profilo e poi premere sul tasto Play associato al banner di Real Madrid – Lipsia. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta della gara. Lo studio prepartita condotto da Giulia Mizzoni insieme a Cristiana Girelli, Fabio Cannavaro e Claudio Marchisio comincerà alle ore 20:00. La diretta è riservata a tutti gli abbonati alla piattaforma: se ancora non lo siete, potete sottoscrivere una prova gratuita di 30 giorni, senza nessun obbligo di rinnovo e con la possibilità di recedere in qualsiasi momento: basta cliccare qui.

Se non avete uno smart TV in casa non dovete preoccuparvi. Basta acquistare un dispositivo come il Fire TV Stick (disponibile su Amazon a poche decine di euro) e trasformare il vostro vecchio televisore in un TV con i superpoteri.

ABBONATI A PRIME VIDEO E VEDI GRATIS REAL MADRID – LIPSIA

Come guardare Real Madrid – Lipsia in streaming gratis

Grazie all’app di Prime Video potete seguire Real Madrid – Lipsia anche in streaming gratis tramite lo smartphone, il tablet o il computer. L’importante è effettuare l’accesso alla piattaforma con le credenziali del vostro profilo, selezionare la partita e poi dare avvio allo streaming. Il contenuto è disponibile a tutti gli abbonati alla piattaforma: se ancora non lo siete potete sfruttare la prova gratuita di 30 giorni cliccando sul link qui in basso. Abbonandovi oggi, oltre alla partita del Real Madrid, avrete accesso anche al match di mercoledì prossimo tra Inter e Atletico Madrid, oltre a tutti i film e le serie TV disponibili in esclusiva sulla piattaforma di Amazon. Non approfittarne sarebbe un grosso errore: buona partita!

ABBONATI A PRIME VIDEO E VEDI GRATIS REAL MADRID – LIPSIA