Come vedere in streaming gratis e in TV Real Madrid - Napoli

Fonte foto: fifg/123RF.com

Si avvicina dicembre, si entra nel momento clou della stagione e tornano anche le grandi serate di Champions League. Il big match di questa quinta giornata di Coppa Campioni è Real Madrid – Napoli, rispettivamente prima e seconda del gruppo C. La squadra di Carlo Ancelotti è già qualificata per gli ottavi ed è quasi sicura del primo posto, mentre il Napoli è seconda con sette punti e ne ha quattro di vantaggio sul Braga che affronterà nell’ultimo turno. La qualificazione sembra alla portata, ma è vietato fare passi falsi. I Campioni d’Italia arrivano anche da un momento un po’ complicato: il cambio in panchina con Mazzarri che ha sostituito Garcia, e una squadra che deve ritrovare le motivazioni e il gioco dello scorso anno. Sulla carta i blancos sono favoriti, ma il Napoli sa esaltarsi nelle notti di Champions League.

Come tutte le migliori partite del mercoledì sera, anche Real Madrid – Napoli è un’esclusiva Amazon Prime Video. Il match è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati alla piattaforma streaming e puoi vederla su qualsiasi dispositivo: smart TV, smartphone, computer, tablet e anche da console. Se ancora non sei abbonato a Prime Video, puoi sfruttare l’ottima promo disponibile in questi giorni: per tutti i nuovi iscritti c’è una prova gratuita di 30 giorni nei quali puoi vedere tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma, comprese le partite di Champions League. Ma non solo, hai accesso anche a film e serie TV in esclusiva, documentari e programmi per i più piccoli. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO E VEDI REAL MADRID- NAPOLI

Real Madrid – Napoli: a che ora si gioca

Il calcio d’inizio di Real Madrid – Napoli è fissato alle ore 21:00 di mercoledì 29 novembre. La partita si gioca allo stadio Santiago Bernabeu di Madrid.

Come vedere in TV Real Madrid – Napoli

Guardare Real Madrid – Napoli seduti comodamente sul divano di casa è semplicissimo: basta avere uno smart TV, l’app di Prime Video installata, un abbonamento attivo e il gioco è fatto. Non devi preoccuparti di avere una linea internet performante: basta anche la linea dati dello smartphone. L’importante è essere abbonati a Prime Video: per tutti i nuovi iscritti c’è la possibilità di sfruttare la prova gratuita di 30 giorni che non prevede obbligo di rinnovo e puoi disdire in qualsiasi momento: clicca qui e abbonati ora. Per chi non ha uno smart TV c’è una validissima alternativa: basta collegare al televisore un dispositivo come il Fire TV Stick che permette di accedere a un numero praticamente infinito di app, comprese tutte quelle per lo streaming video.

Il collegamento con lo stadio comincia alle ore 19:30 e lo studio pre-partita è condotto da Giulia Mizzoni insieme a Clarence Seedorf, Julio Cesar e Fabio Cannavaro.

Come guardare in streaming gratis Real Madrid – Napoli

Se non puoi essere in casa non devi preoccuparti: l’app di Prime Video è disponibile per qualsiasi dispositivo. Per vedere in streaming gratis Real Madrid – Napoli basta lanciare l’app della piattaforma, inserire le proprie credenziali e cliccare sul banner dedicato al match. Nel giro di pochissimi secondi partirà la diretta della partita e la potrai seguire comodamente dal tuo smartphone o da qualsiasi altro dispositivo mobile. Per chi ancora non ha un abbonamento a Prime Video, ti ricordiamo che puoi abbonarti ora sfruttando la prova gratuita di 30 giorni senza nessun obbligo di rinnovo. Oltre a vedere la Champions League hai accesso a tutti i contenuti della piattaforma, compresi film, serie TV, documentari e programmi per i più piccoli. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

ABBONATI GRATIS AD AMAZON PRIME VIDEO E VEDI REAL MADRID- NAPOLI