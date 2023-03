Come vedere in streaming gratis il GP del Bahrain 2023 di Formula 1

Si riaccendono i motori e finalmente si torna in pista: la stagione 2023 della Formula 1 sta per ricominciare. Ad ospitare la prima gara dell’anno è il circuito del Sakhir in Bahrain, teatro anche delle uniche tre giornate di test disputate la scorsa settimana. Test che hanno già messo in mostra una Red Bull in grande forma che riparte in prima fila, con Verstappen naturale favorito per vincere il terzo mondiale di fila. La Ferrari, invece, è sembrata un po’ in difficoltà, soprattutto nella gestione delle gomme durante i long run. In difficoltà anche la Mercedes che con la nuova W14 non sembra aver risolto i problemi della scorsa stagione. In grande spolvero, invece, l’Aston Martin: l’arrivo di Alonso ha portato entusiasmo nel team e può essere la vera sorpresa in queste prima gare dell’anno.

Un inizio di stagione molto atteso dagli appassionati: negli ultimi anni l’interesse per la Formula 1 è aumentato enormemente e tanti giovani si sono affacciati al mondo della quattro ruote. Il merito è anche di Sky che ha investito molto nel prodotto Formula 1 offrendo tantissime ore di diretta durante i weekend di gara e con approfondimenti continui. Per vedere in TV e in streaming il GP del Bahrain 2023 di Formula 1 è proprio a Sky che si deve fare riferimento. Oltre ai canali disponibili sulla piattaforma satellitare, è possibile guardare il GP del Bahrain 2023 anche su NowTV, la piattaforma on demand di Sky e accessibile da smartphone, smart TV, computer e tablet. Proprio per l’inizio della Formula 1 è disponibile una promo speciale: se acquisti il pacchetto sport annuale, quattro mesi sono gratuiti. Per saperne di più basta cliccare sul link qui in basso.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE

GP del Bahrain 2023 di Formula 1: gli orari

La stagione 2023 della Formula 1 comincia in Medio Oriente con il GP del Bahrain. Il gran premio si corre in notturna e grazie al fuso orario favorevole, gli appuntamenti sono tutti fissati a un orario più che accettabile. Si parte venerdì alle 12:30 con la prima sessione di prove libere e si arriva a domenica con la partenza del gran premio fissata alle ore 16:00. Ecco tutti gli appuntamenti del weekend del GP del Bahrein.

Prove libere 1 – venerdì 3 marzo alle ore 12:30

Prove libere 2 – venerdì 3 marzo alle ore 16:00

Prove libere 3 – sabato 4 marzo alle ore 12:30

Qualifiche – sabato 4 marzo alle ore 16:00

Gara – domenica 5 marzo alle ore 16:00

Dove vedere in TV il GP del Bahrain 2023

I canali dedicati alla Formula 1 sono principalmente due: SkySport F1 e SkySport Uno, entrambi presenti nel bouquet della piattaforma satellitare e di Now TV. Sky ha preparato un weekend ricco di approfondimenti con interviste in diretta dal paddock e le analisi tecniche dei tanti specialist. Con NowTV puoi seguire in diretta TV ogni singolo momento: basta avere l’app installata sullo smart TV e l’abbonamento alla piattaforma. In questo weekend c’è anche una promo speciale: sottoscrivendo l’abbonamento annuale si risparmiano ben tre mesi di abbonamento. E oltre alla Formula 1 hai accesso al meglio della Serie A con tre partite a giornata, il grande tennis, il rugby (con l’Italia protagonista nel Sei Nazioni) e la Champions League che proprio in queste settimane sta entrando nelle fasi conclusive. Per accedere all’offerta basta cliccare qui.

L’alternativa a Sky e NowTV è il TV8, canale gratuito del digitale terrestre che trasmetterà in differita sia le qualifiche sia la gara.

Come guardare il GP del Bahrain 2023 di Formula 1 in diretta streaming gratis

Per chi non potrà seguire la gara sul TV di casa non deve preoccuparsi: non mancano le alternative. È possibile vedere il GP del Bahrein in streaming utilizzando l’app di SkyGo (disponibile per tutti gli abbonati a Sky) o la piattaforma di NowTV, disponibile anche sottoforma di app per smartphone e tablet. La procedura da seguire è molto semplice: basta accedere alla piattaforma web, inserire le proprie credenziali e accedere alla sezione dedicata alla Formula 1. Seguendo le indicazioni a schermo partirà lo streaming nel giro di qualche secondo.

ABBONATI A NOW TV A UN PREZZO SPECIALE

C’è anche la possibilità di seguire il GP del Bahrain 2023 di F1 in streaming gratis sul sito di TV8. Come già detto in precedenza, però, i contenuti sono disponibili solamente in differita e quindi bisogna essere bravi nel non leggere notizie sui social sull’andamento della gara. Per accedere al sito di TV8 non bisogna né registrarsi né sottoscrivere un abbonamento.