Come vedere in TV e streaming Sinner - Griekspoor Masters 1000 di Miami

Sinner - Griekspoor è il terzo match della giornata sul centrale di Miami. L'inizio è fissate intorno alle 20:00. Ecco come vedere il match in TV e in streaming.

Prosegue il cammino di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami. Il giovane tennista italiano, numero tre al mondo, ha raggiunto il terzo turno del Masters 1000 di Miami battendo al secondo turno, nel derby tutto italiano, Vavassori in modo perentorio. In questo terzo turno se la dovrà vedere con il tennista olandese Griekspoor, in grande crescita in questi ultimi anni e numero 25 del tabellone. I due si sono già incontrati quest’anno nella semifinale del torneo di Rotterdam e in quell’occasione Sinner vinse con autorità. Sulla carta Jannik è il favorito (i precedenti sono tutti a favore del tennista italiano) e il campo di Miami si adatta molto alle sue caratteristiche (qui ha raggiunto la prima finale di un Masters 1000), ma le difficoltà sono sempre dietro l’angolo.

Il torneo di Miami, così come tutti gli altri Masters 1000 della stagione, sono un'esclusiva di Sky che in questa stagione ha investito molto sul tennis acquistando i diritti della gran parte dei tornei. Oltre che su Sky, il match tra Sinner e Griekspoor può essere visto anche su NowTV, piattaforma online disponibile su qualsiasi dispositivo mobile.

ABBONATI A NOWTV CON UNO SCONTO DEL 33%

A che ora gioca Sinner contro Griekspoor Master 1000 di Miami

Nonostante il fuso orario, l’inizio del match tra Sinner e Griekspoor è molto comodo per noi italiani. L’incontro del tennista italiano sarà il terzo che si disputerà sul campo centrale di Miami, dopo Gauff-Dodin e Marozsan-Rune. Facendo due rapidi calcoli, l’inizio del match dell’italiano dovrebbe essere tra le 19:30 e le 20:00 di questa domenica sera.

Come vedere Sinner – Griekspoor in TV

Telecomando puntato sui canali sportivi di Sky Sport per guardare in TV il match tra Sinner e Griekspoor. L'incontro sarà trasmesso in esclusivo da Sky sui canali dedicati al tennis e anche su SkySport Uno. Se non avete l'abbonamento alla piattaforma satellitare, c'è un'ottima alternativa: NowTV. Il servizio online è disponibile anche sugli smart TV utilizzando l'apposita app.

Masters 1000 di Miami, come guardare Sinner – Griekspoor in streaming

Molto probabilmente il match tra Sinner e Griekspoor avrà inizio durante l'orario di cena qui in Italia. Se siete fuori con gli amici e non volete perdervi questa partita non vi dovete preoccupare, la potete seguire facilmente in streaming. Le soluzioni sono due. Per tutti gli abbonati a Sky c'è l'app di SkyGo disponibile per la maggior parte dei dispositivi mobile e anche per il PC. Se, invece, avete l'abbonamento a NowTV basta scaricare l'app sullo smartphone o sul tablet ed effettuare l'accesso con le vostre credenziali.

