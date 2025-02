Come vedere ventisettesima giornata Serie A in TV e in streaming

Napoli - Inter e Milan - Lazio sono i due big match del ventisettesimo turno di Serie A: scopri come vedere tutti i match in TV e in streaming.

Abbiamo una nuova capolista in Serie A. Con la vittoria sul Genoa e la contemporanea sconfitta del Napoli contro il Como, l’Inter sale in vetta con un punto di vantaggio sui partenopei. Una classifica che diventa sempre più corta, con l’Atalanta che si porta a soli tre punti dal primo posto e la Juventus che, grazie alle quattro vittorie consecutive, recupera terreno e sale al quarto posto in solitaria. E questa ventisettesima giornata sarà uno snodo cruciale per il campionato. Infatti, ci sono ben due big match che potrebbero stravolgere la classifica: Napoli – Inter, sabato alle ore 18:00, e Milan – Lazio, domenica alle ore 20:45. Potrebbero approfittarne sia l’Atalanta che gioca contro il Venezia, sia la Juventus che chiude questo ventisettesimo turno lunedì alle ore 20:45 ospitando allo Stadium il Verona. Grande attenzione anche al Bologna, reduce dalla vittoria contro il Milan nel recupero infrasettimanale e sesta in classifica a soli 5 punti dalla zona Champions.

Tutte le partite di questo ventisettesimo turno verranno trasmesse da DAZN, la piattaforma di riferimento per gli amanti del calcio italiano. Sette partite in esclusiva, mentre le restanti tre sono in co-esclusiva con Sky e NowTV. Se non siete abbonati a nessuna piattaforma, potete approfittare dell’ottima promo disponibile per il PassSport di NowTV che trovi con uno sconto del 40% e risparmi centinaia di euro in un anno.

Serie A, ventisettesima giornata: partite e orari

Venerdì 28 febbraio, ore 20.45: Fiorentina-Lecce – DAZN

Sabato 1 marzo, ore 15:00: Atalanta-Venezia – DAZN

Sabato 1 marzo, ore 15:00: Napoli-Inter – DAZN

Sabato 1 marzo, ore 20:45: Udinese-Parma – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 2 marzo, ore 12.30: Monza-Torino – DAZN

Domenica 2 marzo, ore 15.00: Bologna-Cagliari – DAZN

Domenica 2 marzo, ore 15.00: Genoa-Empoli – DAZN

Domenica 2 marzo, ore 18.00: Roma-Como – DAZN e Sky/NowTV

Domenica 2 marzo, ore 20:45: Milan-Lazio – DAZN

Lunedì 3 marzo, ore 20.45: Juventus-Verona – DAZN e Sky/NowTV

Come vedere la Serie A su DAZN

Per guardare tutte le partite della Serie A su DAZN bisogna avere l’abbonamento al pacchetto Standard oppure a quello Plus. La differenza principale, oltre che nel prezzo, riguarda principalmente il numero di dispositivi che puoi registrare nel profilo e la modalità di visione in contemporanea su due dispositivi differenti. Se hai un abbonamento Standard, puoi utilizzare l’app di DAZN su due dispositivi differenti in contemporanea solo nel caso in cui siano connessi alla stessa rete dati. Con l’abbonamento Plus questo limite decade.

Oltre a tutti i match della Serie A, con DAZN puoi vedere molto altro: la Serie B, la Liga spagnola, il campionato italiano di basket, l’Eurolega e i due canali di Eurosport.

Quali partite della ventisettesima giornata vedere su Sky e NowTV

Come ogni giornata, sono tre le partite trasmesse da Sky e NowTV. I match scelti sono:

Udinese – Parma, sabato 1 marzo alle ore 20:45

Roma – Como, domenica 2 marzo alle ore 18:00

Juventus – Verona, lunedì 3 marzo alle ore 20:45

Gli abbonati a Sky possono seguire le tre partite anche in streaming utilizzando l’app di SkyGo disponibile per smartphone, tablet e computer. Se, invece, sei abbonato a NowTV puoi scaricare l’omonima app che trovi su tutti i principali app store. Se non sei ancora abbonato a nessuna piattaforma, puoi approfittare dell’ottima promo disponibile oggi per il PassSport di NowTV. È disponibile con uno sconto del 40% e risparmi centinaia di euro a fine anno. Oltre alle tre partite di Serie A, hai accesso a tantissimi contenuti sportivi, come ad esempio le migliori partite della Premier League, della BundesLiga, tutta la stagione della MotoGP che ricomincia questo weekend, la Formula 1, la NBA, l’Eurolega e i migliori tornei di tennis. Approfittane subito cliccando sul link qui in basso.

