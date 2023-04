Di cosa parla la commedia dark Beef

Vi è mai capitato di vivere una giornata particolarmente stressante, di trovarvi alla guida e di sfogare tutta la rabbia e la frustrazione contro un’altra persona in auto colpevole di aver suonato il clacson, di aver fatto un sorpasso azzardo o magari una manovra pericolosa? È questa la premessa di Lo scontro (il titolo originale è Beef), nuova serie Netflix in arrivo tra pochi giorni. Un muratore in crisi e un’imprenditrice scontenta rimangono coinvolti in un incidente causato dalla rabbia al volante, ma le conseguenze sono inattese e fuori controllo.

Il trama di Lo scontro – Beef

La serie è un black dramedy (un mix tra dramma e commedia, ma caratterizzata da un umorismo piuttosto cupo) firmata da Lee Sung Jin, già noto per C’è sempre il sole a Philadelphia e 2 Broke Girls. Nella trama Danny Cho è un muratore che sta attraversando un periodo di crisi e ristrettezze economiche, mentre Amy Lau è un’imprenditrice eccentrica, frustrata e nervosa. I due si trovano nelle rispettive auto, entrambi con i nervi a fiori di pelle per ragioni differenti, e rimangono coinvolti in uno scontro.

L’incidente, come accennato, è causato dal comportamento aggressivo al volante di entrambi. Come si vede dal trailer della serie, diffuso da pochi giorni, il tutto inizia con una manovra rischiosa, prosegue con gestacci e insulti gridati dal finestrino, degenera rapidamente in un vero e proprio inseguimento per strada e finisce con un volontario e devastante tamponamento.

Ma non finisce qui. Da questo episodio nasce una vera e propria faida, un susseguirsi di vendette e minacce che trascina i due protagonisti in un tunnel di conseguenze negative nel quale finiscono anche le loro vite, le loro relazioni e i loro lavori. L’idea della trama, ha detto in un’intervista il creatore della serie, arriva da un fatto realmente accaduto: «Sono anche grato al ragazzo che mi ha urlato contro nel traffico tre anni fa. Non l’ho lasciato andare e ora abbiamo uno spettacolo».

Il cast di Lo scontro

Amy Lau è interpretata da Ali Wong, attrice nota soprattutto per American Housewife. Danny Cho è invece interpretato da Steven Yeun, che ha già fatto parte del cast di The Walking Dead. I due attori protagonisti sono anche produttori esecutivi della serie.

Nel cast di Beef – Lo Scontro, inoltre, ci sono David Choe, Young Mazino, Joseph Lee, Patti Yasutake, Maria Bello, Ashley Park, Justin H. Min, Andrew Santino, Rekstizzy, Mia Serafino e Remy Holt.

Lo scontro – Beef in streaming

La serie Lo scontro è composta da dieci episodi e sarà visibile in streaming su Netflix da 6 aprile.