Di cosa parla lo spin off di The Boys

L’universo di The Boys si espande. Oltre alla serie originale, composta tra tre stagioni e già rinnovata per la quarta, e alla serie antologica animata The Boys presents: Diabolical, è attualmente in lavorazione uno spin off dal titolo The Boys presents: Varsity, in arrivo prossimamente su Prime Video.

Firmato dagli showrunner Michele Fazekas e Tara Butters, lo spin off sarà ambientato nell’unico college statunitense riservato esclusivamente ai giovani Super e certamente manterrà lo stile irriverente, splatter e sopra le righe che già caratterizza The Boys. Lo sceneggiatore e produttore Eric Kripke, inoltre, ha rivelato che ci saranno temi e trame comuni tra Varsity e la serie originale: «C’è sicuramente un crossover e stiamo facendo il nostro meglio per disegnare un universo che veda alcuni argomenti e storie della terza stagione passare nella prima stagione di Varsity», ha detto Kripke.

La trama di Varsity

I protagonisti di Varsity saranno una nuova generazione di Super che frequenta la Godolkin University, una scuola per la lotta contro il crimine riservata alle persone con superpoteri e voluta dalla Vought. Non ci sono molti dettagli sulla trama, ma sappiamo che i giovani studenti dovranno mettere alla prova i loro limiti (fisici, sessuali e morali) e competere tra loro per riuscire a primeggiare e, di conseguenza, ottenere contratti e ingaggi migliori ed entrare nel patinato mondo della Vough, massima aspirazione per chiunque sogni di diventare come Patriota.

La serie – che inizialmente è stata descritta come «in parte spettacolo universitario, in parte Hunger Games, con tutto il cuore, la satira e la volgarità di The Boys» – porterà avanti anche alcune tematiche emerse durante The Boys 3, dato che lo spin off sarà ambientato nella stessa linea temporale della serie originale.

«In quella stagione [The Boys 3, ndr] c’è in sottofondo la campagna presidenziale e ci sono certamente cose che stanno accadendo in quella scuola che sono in reazione alla terza stagione di The Boys. C’è Soldatino…», ha detto lo showrunner Eric Kripke. Insomma, nell’esclusiva scuola accadranno alcune cose direttamente collegate a eventi già visti in The Boys 3 e, viceversa, alcuni punti della trama dello spin off avranno poi delle conseguenze nella quarta stagione della serie originale.

Il cast: chi recita in Varsity

Nel cast di Varsity ci sono Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann e Shelley Conn. Le ultime new entry annunciate sono Patrick Schwarzenegger (nei panni di Golden Boy), Sean Patrick Thomas (Polarity) e Marco Pigossi (il dottor Cardossa).

Quando esce Varsity

Per ora non ci sono notizie ufficiali sulla data di uscita. Le riprese sono iniziate a maggio e dovrebbero concludersi in autunno; quindi il debutto su Prime Video potrebbe avvenire già nel 2023.

Iscriviti a Prime Video per vedere Varsity, lo Spin Off di The Boys