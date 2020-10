Disney +: i film e le serie tv in uscita a novembre 2020

Le festività natalizie si stanno avvicinando e anche su Disney + l’atmosfera del Natale si fa sentire: a partire da novembre la piattaforma offre tanti film e serie tv da guardare insieme alla famiglia, molti dei quali riprendono temi legati alle vacanze invernali, alla neve e alle mitiche leggende di fine anno. Uno di questi è Noelle, ma non sarà l’unico.

Come ogni mese, il catalogo del canale in streaming si arricchisce con nuovi titoli legati, non solo al mondo Disney, ma anche a quello Pixar, Star Wars, National Geographic e Marvel. E a proposito di quest’ultimo, tra qualche settimana uscirà la docu-serie Marvel 616, ispirata proprio ai supereroi e personaggi dei fumetti e delle relative trasposizioni cinematografiche. E le novità non sono finite qui: i bambini potranno giocare insieme ai loro personaggi preferiti, come Topolino, i Muppets e Olaf, il simpatico pupazzo di neve che abbiamo conosciuto in Frozen.

Disney +: serie tv a novembre 2020

Come anticipato, una delle serie protagoniste del prossimo mese è The Mandalorian, la cui seconda stagione inizia il 30 ottobre, ma proseguirà poi ogni venerdì successivo. In totale è composta da 8 episodi che possono toccare anche i 60 minuti. Il mandaloriano ci farà quindi compagnia per tutto il mese.

Il 6 novembre usciranno i primi due episodi della serie italiana I cavalieri di Castelcorvo. Lo show è girato a Roma e in altri affascinanti luoghi del Lazio e racconta la storia di un gruppo di ragazzi intenti a risolvere alcuni misteri legati ad una terribile strega. Sono già tanti coloro che hanno definito questa serie la Stranger Things italiana, ma per confermare questa teoria dovremo attendere l’uscita in streaming.

Come anticipato, uno dei contenuti più attesi è Marvel 616 ovvero un mix tra documentario e serie tv. L’obiettivo è mostrare ai fan tutti gli elementi che, nel corso degli anni, hanno influenzato il fantastico mondo della Marvel: dalla creazione dei personaggi, alla scelta delle ambientazioni, fino alla costruzione delle trame dei tanti prodotti realizzati finora. L’uscita su Disney + è prevista il 20 novembre.

Per i più piccoli arrivano poi tanti contenuti. Il 6 novembre sarà la volta di Frozen – Le avventure di Olaf, mentre il 18 novembre la piattaforma festeggerà il compleanno di Mickey Mouse trasmettendo le prime due puntate dello show Il meraviglioso mondo di Topolino.

Inoltre, uscirà anche Ecco i Muppets (6 novembre) ovvero la serie completa dedicata ai simpatici pupazzi capitanati da Miss Piggy e Pepe. Infine, dal 20 novembre sarà disponibile C’era una volta, la serie fantasy dove i personaggi delle favole più famose prendono vita.

Disney +: nuovi film a novembre 2020

Accanto a tanti contenuti a puntate, la piattaforma a novembre propone anche tanti corti e lungometraggi, molti dei quali a tema natalizio. Uno di questi, come anticipato, è Noelle, che uscirà il 27 novembre. Si tratta di una commedia incentrata sulle avventure dei figli di Babbo Natale chiamati a prendere le redini dell’attività “di famiglia”.

Un altro film simile è Lego Star Wars: Christmas Special. La storia lega la Saga degli Skywalker al periodo natalizio, il tutto narrato con l’aiuto dei famosi mattoncini Lego. La carrellata di contenuti a tema termina con L’Era Natale, il corto che vede protagonisti i simpatici animali de L’Era Glaciale durante il periodo di Natale. Disponibile dal 6 novembre.

Black Beauty: Autobiografia di un cavallo uscirà su Disney + il 27 novembre e racconta la storia di una cavalla di razza che viene strappata dalla sua famiglia e che conosce Jo Green, una ragazza che ha da poco perso i genitori. Tra le due si stabilirà un profondo legame di stima e affetto.

Chi ha seguito la serie The Right Stuff, potrà invece guardare il film a vera storia di The Right Stuff – Uomini Veri. Lo speciale di due ore racconterà la storia della missione spaziale con la voce di Tom Wolfe. Uscirà in Italia il 20 novembre.

Infine, dopo aver pubblicato i film di Aldo, Giovanni e Giacomo e quelli con Roberto Benigni, Disney + passa ora ad altri grandi personaggi del cinema italiano: a novembre vedremo tre lungometraggi con Bud Spencer e Terence Hill ovvero Altrimenti ci arrabbiamo!, Banana Joe, Io sto con gli ippopotami.

Non resta che segnare sul calendario le date dei propri show preferiti e sintonizzarsi su Disney +.