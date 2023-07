Dopo The Boys, ecco Gen V: cosa sappiamo

Fonte foto: Prime Video

Sviluppata da Craig Rosenberg, Evan Goldberg ed Eric Kripke, sta per arrivare in streaming su Prime Video la nuova serie Gen V, spin-off di The Boys con protagonisti i giovani supereroi che frequentano la Godolkin University School of Crimefighting, scuola gestita dalla Vought International. La serie si basa sul fumetto "We Gotta Go Now" (il quarto volume della saga The Boys) di Garth Ennis e Darick Robertson ed è stata realizzata in contemporanea con la quarta stagione di The Boys, che uscirà prossimamente sulla piattaforma di streaming.

La trama di Gen V

Ambientata nello stesso mondo della serie The Boys, la serie Gen V è il racconto della formazione scolastica della prima generazione di supereroi i cui poteri non sono innati, ma frutto delle iniezioni di Compound V. Si tratta di ragazzi e ragazze giovani e molto competitivi che, aspirando a diventare supereroi in piena regola, metteranno alla prova i propri limiti fisici e morali: in palio, infatti, c’è l’ambitissima prima posizione della classifica della scuola speciale che frequentano, la Godolkin University School of Crimefighting.

Il problema è che in questa competizione scolastica il confine tra giusto e sbagliato non è così chiaro come questi studenti e studentesse credevano. Inoltre, l’ambizione richiede sacrifici. E, come se non bastasse, alcuni segreti oscuri rivelano aspetti inediti dell’università che stanno frequentano. Insomma, i protagonisti dello spin-off dovranno presto trovare la risposta a una domanda fondamentale, e agire di conseguenza: che tipo di supereroi vogliono diventare?

Il cast di Gen V

Nel cast dello spin-off Gen V ci sono Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger (figlio di Arnold), Sean Patrick Thomas e Marco Pigossi.

Partecipano alla serie come guest star anche Clancy Brown, Jason Ritter, Jessie T. Usher (nel ruolo di A-Train), Colby Minifie (che nella serie originale è Ashley Barrett) e P.J. Byrne (ovvero Adam Bourke).

Michele Fazekas e Tara Butters sono showrunner ed executive producer della serie, mentre i produttori esecutivi sono Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Nelson Cragg, Zak Schwartz, Erica Rosbe e Michaela Starr. Brant Englestein, Sarah Carbiener, Lisa Kussner, Gabriel Garcia, Aisha Porter-Christie, Judalina Neira e Loreli Alanís sono invece co-executive producer.

Gen V in streaming: quando esce

Prodotta da Sony Pictures Television e Amazon Studios, in collaborazione con Kripke Enterprises, Point Grey Pictures e Original Film, la serie spin-off Gen V arriva su Prime Video il 29 settembre 2023. In questa data saranno disponibili i primi tre episodi, seguiti da nuove puntate ogni settimana fino all’epico finale di stagione di venerdì 3 novembre.