Dove guardare il Festival di Sanremo 2021 in streaming

Il Festival di Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo con la direzione artistica di Amadeus. In questi giorni, la produzione sta svelando tutti i dettagli: dai cantanti in gara agli ospiti delle diverse serate. Sarà un evento diverso rispetto agli altri anni, anche a causa delle restrizioni legate al Covid-19.

Il primo cambiamento è legato proprio alle date: solitamente la kermesse si tiene a febbraio, ma a causa della pandemia è stata spostata di un mese. Come ogni anno, anche nel 2021 sarà possibile guardare il Festival non solo alla Tv su Rai Uno, ma anche in streaming attraverso tablet, smartphone o con il pc. Grazie al web anche chi è fuori dall’Italia o non ha la televisione può seguire l’evento oppure può riguardare le puntate e le varie esibizioni nei giorni seguenti. Dopo il successo dell’anno scorso, Amadeus e Fiorello ritorneranno sul palco dell’Ariston, con loro ci saranno diversi ospiti e naturalmente i cantanti (qui l’elenco completo dei cantanti in gara). Ecco, quindi, dove guardare in streaming Sanremo 2021 e altri dettagli.

Dove guardare in streaming Sanremo 2021

Sanremo si potrà guardare in streaming su RaiPlay, la piattaforma della tv pubblica. Il servizio è accessibile a chiunque abbia una connessione a internet. Si può guardare dal pc, accedendo alla sezione “Festival di Sanremo” del sito.

Già da ora è possibile guardare alcuni contenuti in esclusiva, tra cui le clip dove i cantanti in gara presentano il loro pezzo.

RaiPlay è anche un’app scaricabile per Android e iOS, che si può installare su smartphone, tablet ma anche su smart tv. Scaricando l’applicazione è possibile accedere a tutto il catalogo in streaming e guardarlo su qualsiasi schermo. È possibile anche registrarsi gratuitamente in modo da avere altri vantaggi, per esempio aggiungere contenuti alla propria lista o guardare contenuti on demand. La logica di Raiplay è simile a quella di Sky Go.

Perciò, prima che il Festival inizi si può inserire tra i Preferiti in modo da trovarlo subito senza passare dalla ricerca interna. Inoltre, su RaiPlay ci sono tanti contenuti per chi vuole rivivere le emozioni delle edizioni passate: da Sanremo 1970 a Sanremo Story, documentario sui momenti che hanno fatto la storia dello show.

Naturalmente chi vuole guardare il Festival in Tv può collegarsi su Rai Uno in prima serata, gli orari ufficiali saranno comunicati nei primi giorni. Ma quali sono le novità più interessanti di Sanremo 2021?

Sanremo 2021: che lo spettacolo abbia inizio

Visto il successo dell’anno passato, la direzione artistica anche nel 2021 è affidata ad Amadeus, che ritornerà sul palco dell’Ariston con Fiorello. Accanto a loro ci saranno due ospiti fissi: Ibrahimovic e Achille Lauro. Durante la conferenza stampa del 9 febbraio sono stati annunciati altri ospiti: Ornella Vanoni, Alessandra Amoroso, i Negramaro.

Insomma, ormai non rimane che attendere: mancano poche settimane al Festival ma gli organizzatori e la direzione artistica promettono un “grande spettacolo”.