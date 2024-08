Un'eclissi lunare parziale sta per verificarsi a settembre 2024: il giorno e l'orario per poterla vedere in Italia

Fonte foto: 123RF

Il cosmo è pronto a offrire spettacoli indimenticabili, come l’eclissi lunare. Alzando lo sguardo verso il cielo, sarà possibile assistere a una sorta di danza celeste, in cui la Terra s’interporrà tra il Sole e la Luna, proiettando la sua ombra su quest’ultima.

Lo straordinario fenomeno si ripeterà anche nei prossimi anni, offrendo occasioni irripetibili per gli appassionati di astronomia, e non solo. Ecco, allora, un’anticipazione delle principali eclissi lunari che saranno visibili dall’Italia nei prossimi tempi.

Cosa succede durante l’eclisse lunare?

Sebbene il fenomeno della Luna piena si ripresenti mensilmente, non sempre coincide con un’eclissi. Affinché ciò avvenga, la Luna piena deve trovarsi in prossimità di uno dei “nodi lunari”, ovvero i punti in cui il piano orbitale della Luna e quello terrestre si intersecano. Solo in queste rare occasioni, la Luna entra nell’ombra della Terra, generando il fenomeno che conosciamo come eclissi lunare.

Quando Terra, Luna e Sole si trovano in perfetto allineamento, il nostro pianeta proietta completamente la sua ombra sulla Luna, oscurandola del tutto e donandole quel caratteristico colore rosso scuro, motivo per cui viene comunemente chiamata “Luna Rossa” o “Luna di Sangue”.

L’eclissi parziale del 18 settembre 2024

Uno degli eventi imminenti sarà l’eclissi parziale di Luna del 18 settembre 2024. In tale occasione, però, solo una parte della Luna verrà oscurata dall’ombra della Terra, poiché i tre corpi celesti coinvolti (Terra, Luna e Sole) non saranno perfettamente allineati.

La Luna apparirà, comunque, di un suggestivo colore rossastro, causato dalla dispersione della luce blu e dalla rifrazione di quella rossa attraverso l’atmosfera terrestre. Insomma, anche se L’eclissi parziale non coprirà l’intera superficie lunare, il fenomeno sarà comunque affascinante.

Per quanto riguarda l’Italia, l’eclissi parziale del 18 settembre 2024 sarà visibile in gran parte del territorio, sebbene l’orario ideale per osservarla si collochi durante le prime ore del mattino. In particolare, le principali fasi del fenomeno inizieranno, secondo i calcoli degli esperti, alle 02:41:07, con l’ingresso della Luna nella fase di penombra, seguita dalla fase parziale, prevista alle 04:12:58.

Il picco massimo dell’eclissi dovrebbe essere intorno alle ore 04:44:18, quando l’ombra della Terra oscurerà una porzione significativa della Luna. Infine, l’eclissi terminerà con l’uscita dalla fase di penombra intorno alle 06:47:27. Questi orari potranno variare leggermente a seconda della posizione geografica, ma si può dire che resteranno indicativi per tutta l’Italia.

Il fenomeno sarà visibile anche in altre parti del mondo, come Europa, Asia, Africa, America del Nord e del Sud, oltre a diverse regioni oceaniche.

Se questa eclissi parziale del 2024 offrirà solo uno scorcio dello spettacolo cosmico, il 14 marzo 2025 si presenterà la possibilità di assistere a un’eclissi totale di Luna. Tuttavia, dall’Italia sarà visibile solo la fase iniziale, cioè quella della penombra e del parziale oscuramento. Purtroppo per noi, l’eclissi totale sarà una prerogativa degli Stati Uniti, dove il fenomeno dovrebbe rendersi visibile in tutta la sua magnificenza. I fortunati osservatori dall’altro lato dell’oceano potranno godere della vista della Luna completamente oscurata, che si tingerà di un profondo rosso, il colore tipico delle eclissi totali.

Insomma, di questi tempi gli appassionati di astronomia, e i semplici curiosi, avranno più di un’occasione per ammirare le eclissi di Luna. Che si tratti di una parziale o totale, ogni eclissi rappresenta un momento unico per riflettere sulle dinamiche celesti che regolano l’universo e, soprattutto, per godersi uno spettacolo naturale impareggiabile.