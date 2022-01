Personaggi e trama della serie TV Elite

Un prestigioso liceo privato, un’indiretta lotta tra classi e un omicidio da risolvere: tutti questi elementi sono presenti nella serie tv Elite. Il teen drama spagnolo, ideato da Carlos Montero e Dario Madrona, ha tutte le caratteristiche per tenerti incollato al divano, in attesa di scoprire la verità sul ricco e misterioso contesto della scuola Las Encinas.

Infatti i personaggi di Elite si muovono in un ambiente fatto di pregiudizi e misteri, amplificati ancora di più da un improvviso omicidio. Chi è l’assassino? E qual è il movente? Attraverso adolescenti e insegnanti assisterai a una misteriosa combinazione di tematiche importanti, drammi adolescenziali e crime. L’insieme di questi elementi ha reso Elite una serie molto acclamata, sia dalla critica che dal pubblico.

Elite trama: di cosa parla la serie?

La trama di Elite si basa su un intreccio tra diverse relazioni, la crescita personale dei personaggi, un omicidio da risolvere e la lotta tra classi. Infatti questa storia è ambientata in un prestigioso liceo spagnolo privato, chiamato Las Encinas. Al suo interno sono presenti i figli di alcune delle famiglie più ricche e potenti della Spagna e da questo nasce il nome della serie: è, appunto, l’élite spagnola.

Il primo elemento che porta scompiglio in questo contesto di ricchezza e potere è l’arrivo di tre nuovi studenti. Questi ultimi sono diversi dal resto della scuola: provengono dalla classe operaia, un ceto medio-basso della società, e hanno accesso al rinomato liceo in quanto un terremoto distrugge la loro scuola. I tre studenti che ottengono la borsa di studio sono: Samuel, Nadia e Christian. Da subito dovranno affrontare il pregiudizio presente in un sistema scolastico elitario.

L’arrivo dei tre ragazzi dà inizio a una particolare lotta di classe, quasi indiretta, dove viene presentata una netta differenza tra i due gruppi. Inoltre la tensione all’interno di Elite sale a seguito di un misterioso omicidio, che scuote ancora di più la scuola. Con questo scioccante avvenimento hanno inizio le indagini e gli interrogatori, che introducono lo spettatore anche ai rapporti tra gli studenti e ai loro segreti. Ciò che rende la serie Elite così unica è che, all’interno della trama crime e teen drama, sono presenti moltissime tematiche importanti e di alta sensibilità.

In particolare i temi sociali vengono affrontati in più puntate, come la tossicodipendenza, la criminalità, la sessualità, il razzismo, la diseguaglianza economica e la religione. Per questo motivo è una serie TV che permette anche di riflettere e affrontare discorsi complessi, in particolare con un pubblico giovane. Utilizzando le esperienze degli adolescenti si crea uno strumento per intavolare una più profonda conversazione.

Quali sono i personaggi di Elite?

I personaggi di Elite includono diversi studenti iscritti al liceo privato, i tre vincitori della borsa di studio, gli insegnanti e alcuni adulti, come i genitori. In questo sistema complesso della scuola privata, si muove una piccola società fatta di segreti. Ecco elencati i principali attori protagonisti di queste vicende.

Samuel García Domínguez è uno dei tre ragazzi appena iscritti alla scuola. Tra le sue caratteristiche principali ci sono il senso della giustizia e l’onestà, che lo rendono un adolescente empatico e sensibile. Per poter aiutare con le spese svolge più lavori, tra cui il rider e il cameriere in una panineria. Il suo passato e il suo presente sono molto diversi rispetto a quelli del resto degli studenti di Las Encinas. Infine la sua voglia di giustizia lo porterà a cercare la verità sulle vicende dell’istituto e sull’omicidio.

Elite cast: chi sono gli interpreti della serie?

Il cast di Elite ha diversi nomi noti anche a livello internazionale, in quanto al suo interno vanta interpreti in comune con serie TV famose in tutto il mondo, come “La Casa di Carta”. Ecco elencati i principali attori che compongono l’Elite cast.

María Pedraza interpreta Marina Nunier Osuna

interpreta Marina Nunier Osuna Itzan Escamilla interpreta Samuel García Domínguez

interpreta Samuel García Domínguez Miguel Bernardeau interpreta Guzmán Nunier Osuna

interpreta Guzmán Nunier Osuna Miguel Herrán interpreta Christian Varela Expósito

interpreta Christian Varela Expósito Jaime Lorente interpreta Fernando “Nano” García Domínguez

interpreta Fernando “Nano” García Domínguez Álvaro Rico interpreta Leopoldo “Polo” Benavent Villada

interpreta Leopoldo “Polo” Benavent Villada Mina El Hammani interpreta Nadia Shanaa

interpreta Nadia Shanaa Omar Ayuso interpreta Omar Shanaa

interpreta Omar Shanaa Arón Piper interpreta Ander Muñoz

interpreta Ander Muñoz Ester Expósito interpreta Carla Rosón Caleruega

Quante sono le stagioni e gli episodi Elite?

Le stagioni di Elite la serie TV sono complessivamente quattro. Nonostante questo è già stato confermato un quinto capitolo e possibilmente un sesto, di cui non sono ancora certe le date di uscita e se sono iniziate le riprese. In ogni caso gli episodi di Elite e le relative stagioni sono suddivisi in questo modo:

Prima stagione con 8 episodi, uscita nel 2018

Seconda stagione con 8 episodi, uscita nel 2019

Terza stagione con 8 episodi, uscita nel 2020

Quarta stagione con 8 episodi, uscita nel 2021

Oltre alle quattro stagioni principali, Netflix pubblica anche 21 episodi speciali dedicati ai singoli personaggi e a vicende a loro accadute. Sono infatti 21 storie brevi, divise in due principali raccolte. La loro uscita è avvenuta tra il 14-17 giugno 2021 e tra il 15-23 dicembre 2021. Quindi il primo pacchetto di episodi viene pubblicato tra la terza e la quarta stagione, mentre le ultime tre punti tra la quarta stagione e la quinta in arrivo.

Elite: dove vedere la serie?

La serie Elite è prodotta e distribuita dalla piattaforma streaming Netflix. Infatti è quest’ultima ad annunciarne l’uscita il 4 settembre 2018, attraverso la pubblicazione di un teaser che comunicava l’inizio della serie il 5 ottobre 2018.

Se desideri vedere gli episodi di Elite dovrai perciò scaricare questa app per smart TV, oppure utilizzarla sullo smartphone o sul PC. Per poter accedere al vasto catalogo di contenuti dovrai sottoscrivere uno dei pacchetti proposti dalla piattaforma.

Ad esempio l’abbonamento standard prevede un costo di 7,99 euro al mese, con accesso all’intero ventaglio di proposte, l’utilizzo in contemporanea di un solo dispositivo e la qualità video standard a 480p.

Invece se vuoi aumentare i tuoi vantaggi puoi scegliere tra le alternative a 11,99 euro o a 15,99 euro. Quest’ultima in particolare prevede l’accesso a tutti i contenuti, una qualità video Ultra HD in 4K e la connessione in contemporanea fino a quattro dispositivi. Infine l’abbonamento intermedio prevede una definizione Full HD e la connessione di due dispositivi in contemporanea.