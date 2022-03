Evento Apple 8 marzo: cosa arriva e come vederlo

E’ l’8 marzo 2022, come abbondantemente previsto dai rumor, la data scelta da Apple per il suo prossimo evento virtuale. Evento durante il quale arriverà quasi certamente iPhone SE 3, o iPhone SE 2022. Il nuovo iPhone economico, insomma. Ma non solo questo, perché i rumor sui nuovi prodotti in arrivo sono moltissimi e non tutti sono credibili.

O, meglio, non sono credibili le date di presentazione: che Apple stia rivoluzionando tutta la sua gamma di computer fissi e laptop, che gradualmente dovranno passare tutti all’architettura Apple Silicon, è infatti noto ma non è certo quando e come tutto ciò avverrà. Quello che è certo, però, è che Apple ha mandato gli inviti stampa all’evento e che l’evento si chiama “Peek Performance“, che in inglese è un gioco di parole. “Peek“, infatti, in inglese significa “sbirciare" ma si pronuncia come “Peak“, cioè “picco“. Per questo, quindi, “Peek Performance" potrebbe significare che oltre all’iPhone economico, che sarà comunque dotato del più recente processore di Apple, sarà presentato anche qualcosa di abbastanza potente.

Evento Apple 8 marzo: iPhone SE 3

Partiamo dall’unica cosa che sembra sicura sull’evento Peek Performance dell’8 marzo: l’iPhone SE di terza generazione. Si tratta del nuovo smartphone economico di Apple, che va a sostituire l’attuale iPhone SE del 2020.

Come tutti gli iPhone SE sarà un “Frankenstein“: processore di ultima generazione da una parte, in questo caso Apple A15 Bionic con supporto al 5G, su un telefono dal design vecchio, dall’altra. In questo caso, stando ai rumor, il design sarebbe vecchissimo: lo stesso dell’SE attuale, che risale in pratica al 2014.

Probabile, infine, che questo telefono abbia ancora uno schermo di tipo LCD e non OLED, per tenere basso il prezzo. Prezzo che, comunque, dovrebbe restare sempre lo stesso: 399 dollari in USA, 499 euro in Italia.

Evento Apple 8 marzo: altri prodotti

Oltre all’Apple iPhone SE 3 durante l’evento Peek Performance, secondo i rumor, potrebbe essere presentato di tutto e di più. Le indiscrezioni, infatti, si sprecano letteralmente. Uno dei prodotti che probabilmente arriverà è l’iPad Air di quinta generazione, anch’esso basato su Apple A15 Bionic, forse con fotocamera grandangolare da 2 MP e fotocamera frontale con Central Stage.

Poi c’è tutto il capitolo computer: si parla di nuovi MacBook Pro con nuovo processore M2, ma anche di iMac Pro da 27 pollici con M1 Pro/Max. Ma anche di un iMac non Pro, ma sempre da 27 pollici.

Evento Apple 8 marzo: come vederlo

Come tutti gli altri eventi Apple online recenti, anche Peek Performance sarà visibile sia sul sito ufficiale di Apple che sul canale YouTube dell’azienda.