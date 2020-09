Facebook mostra le Storie di Instagram senza cross-posting

Se hai pubblicato una Storia su Instagram e puoi vederla anche nella tua app di Facebook, sappi che non si tratta di un errore. Una nuova funzione infatti elimina il cross-posting dei contenuti tra le due piattaforme e ora le Storie di Instagram saranno direttamente visibili anche sull’altro social network.

Per il momento la nuova funzione è in fase di test e disponibile solo per pochi utenti, ma la scelta da parte di Mark Zuckerberg sembra essere decisamente chiara. Eliminando il cross-posting e passando alla pubblicazione direttamente su entrambi i social si prosegue con il progetto di una fusione delle tre piattaforme Facebook, Instagram e WhatsApp, già avviata con la fusione delle chat di Direct e Messenger. Per capire se la Storia visibile su entrambi i social è stata pubblicata prima su uno o sull’altro social, si utilizzerà una cornice colorata: blu per Facebook e rosa per Instagram.

Facebook e Storie Instagram, la novità

Fino a oggi per pubblicare un contenuto caricato su Instagram anche su Facebook era necessario spuntare nell’app un’opzione che permettesse il cross-posting tra le piattaforme dei due social network. Alcuni utenti però hanno segnalato che le Storie su Instagram sono direttamente visibili anche su Facebook, senza bisogno di autorizzare la doppia pubblicazione e viceversa: pubblicando una Storia su Facebook, sarà possibile vederla anche su Instagram. Per riconoscere la piattaforma social da cui proviene la Storia, è stato inserito un codice di colori: bordo blu per quelle che provengono da Facebook e cornice rosa se è originaria di Instagram.

Facebook e Instagram, Storie senza cross-posting

Il test è stato avviato per un numero ristretto di utenti e a notare la novità è stato l’utente Twitter ec_wife, che ha postato gli screenshot del popup di Facebook che lo avvertiva del cambiamento. L’utente Matt Navarra, consulente di social media, ha chiesto spiegazioni al social network della novità e ha ottenuto una risposta che conferma come la nuova funzionalità sia in fase di test e l’abolizione del cross-posting.

Il portavoce di Facebook ha poi spiegato che la nuova funzione è stata pensata per rendere più facile visualizzare i momenti che per i propri utenti contano di più, sottolineando come tutte le impostazioni della privacy siano state rispettate. Affinché si realizzi la pubblicazione diretta, l’utente dovrà avere gli account Facebook e Instagram collegati tra loro, ma potrà comunque scegliere se attivare la funzione oppure mantenere le pubblicazioni separate.

Facebook, Instagram e WhatsApp verso l’unificazione

La nuova funzione che è in fase di test solo per pochi utenti è comunque un passo avanti nel progetto intrapreso da Mark Zuckerberg per l’unificazione delle sue piattaforme. Si tratta di un percorso iniziato con l’integrazione delle chat Direct di Instagram con quella di Facebook Messenger, fino alla possibile fusione con la chat di WhatsApp. Per questo motivo, non è da escludere che in futuro, la società di Menlo Park potrebbe decidere di fare un ulteriore passo e integrare la nuova funzione delle Storie anche tra Instagram e WhatsApp.