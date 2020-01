CES 2020, i gadget più strani e innovativi

Fonte foto: Mathieu LE MAUFF / Shutterstock.com 1 di 18 CES 2020, il futuro oggi Il Consumer Electronics Show è la più importante fiera al mondo dedicata alla tecnologia e ogni anno viene organizzata nel mese di gennaio a Las Vegas. Si tratta di un appuntamento immancabile per i produttori e le startup che mettono in mostra i loro nuovi prodotti. Nella maggior parte dei casi si tratta di dispositivi che entro l'anno vengono lanciati sul mercato, mentre nel caso dei prototipi si tratta di tecnologie innovative sperimentate per la prima volta. Ecco tutti i dispositivi più strani e innovativi mostrati al CES 2020.

Fonte foto: Lenovo 2 di 18 ThinkPad X1 Dopo gli smartphone flessibili era solo questione di tempo per vedere anche il primo computer pieghevole. Ad inaugurare questo nuove settore è Lenovo con il ThinkPad X1, il primo PC con schermo flessibile in grado di chiudersi come se fosse un libro. Il computer può adattarsi a qualsiasi situazione: diventare un tablet quando si ha poco spazio, oppure diventare un computer con design piatto quando si è seduti. Il PC si basa su Windows 10 ed è stato realizzato insieme a Intel per garantire le migliori prestazioni possibili. Lo schermo OLED è da 13,3 pollici ed è completamente touch. Si può interagire con il computer utilizzando una penna ad hoc, oppure collegando una tastiera wireless. Nessuna informazione su prezzo e disponibilità in Italia.

Fonte foto: Samsung 3 di 18 Samsung The Sero arriva in Europa Ancora Samsung, ancora televisori. In questo caso non si tratta di un nuovo prodotto, ma solamente dell'annuncio dell'arrivo in Europa (e quindi in Italia) del TV The Sero. Si tratta di un televisore molto particolare, in grado di ruotare su sé stesso e di posizionarsi in verticale. Pensato per i contenuti realizzati in questo formato (come quelli degli smartphone) The Sero è una vera e propria novità per il mondo dei televisori. Per il momento non ci sono informazioni sul prezzo.

Fonte foto: Samsung 4 di 18 Samsung, il TV senza cornici Samsung è stata protagonista del CES 2020 mostrando molti nuovi televisori che vedremo sul mercato nei prossimi mesi-anni. A catturare l'attenzione il televisore della serie Q950TS, caratterizzato dall'assenza completa di cornici in tre lati su quattro (solo nella parte inferiore c'è una cornice molto sottile dove sono ospitati gli speaker). Samsung ha annunciato che il pannello occupa il 99% dello spazio frontale disponibile. Lo schermo è QLED e supporta video con una risoluzione massima di 8K. Arriverà sul mercato nei prossimi mesi.

Fonte foto: LG 5 di 18 LG OLED RX Anche in questo caso non è una novità assoluta, essendo stata presentato già lo scorso anno. Stiamo parlando del televisore che si arrotola su sé stesso fino a scomparire nella base, che finalmente ha un nome: LG OLED RX. L'azienda sud-coreana ha comunicato che vedrà la luce nel 2020 e verrà lanciato anche in Italia. Il prezzo, però, non è accessibile a tutti: si parla di circa 60.000 dollari.

Fonte foto: Samsung 6 di 18 Galaxy Note 10 Lite e Galaxy S10 Lite Annunciati da Samsung sul proprio sito ufficiale, il Note 10 Lite e il Galaxy S10 Lite hanno fatto il loro debutto ufficiale al CES 2020. Grande curiosità sui due nuovi dispositivi Samsung, che rappresentano una novità assoluta per l'azienda sud-coreana: caratteristiche da top di gamma a un prezzo inferiore rispetto al normale. Schermo molto grande, fotocamere che assicurano scatti di ottima qualità e possibilità di registrare video super-stabilizzati. Arriveranno in Italia a metà gennaio a un prezzo di poco superiore ai 600 euro.

Fonte foto: CNET 7 di 18 TCL smartphone pieghevole 5G TCL è un'azienda cinese che finora era famosa in Europa soprattutto per i televisori. Il gigante cinese, però, vuole diventare protagonista anche nel mono degli smartphone e al CES 2020 ha mostrato un prototipo di dispositivo flessibile. Il design è molto simile a quello del Galaxy Fold di Samsung, ma nei prossimi mesi verrà migliorato. Non si conoscono bene nemmeno le caratteristiche tecniche, ma dovrebbe avere a bordo il chipset della serie Snapdragon 700. La vera sorpresa dello smartphone pieghevole potrebbe essere il prezzo, molto inferiore rispetto alle aspettative. Arriverà sul mercato nei prossimi mesi.

Fonte foto: OnePlus 8 di 18 OnePlus Concept One Grazie alla collaborazione con la casa automobilistica McLaren, OnePlus ha presentato al CES 2020 Concept One, uno smartphone che nella parte posteriore ha un vetro elettrocromatico che permette di nascondere le fotocamere modificando la trasparenza. Inoltre, il vetro diventa anche filtro polarizzatore per scattare foto più nitide quando la luce è molto forte. OnePlus Concept One per il momento è solo un prototipo: l'azienda ha voluto mostrare una nuova tecnologia che molto probabilmente vedremo in futuro sui nuovi smartphone OnePlus.

Fonte foto: Suunto 9 di 18 Suunto 7 Suunto, azienda leader nel settore degli smartwatch, presenta al CES 2020 Suunto 7, il nuovo orologio intelligente basato su Wear OS. Una novità importante per l'azienda finlandese che rilancia le proprie ambizioni nel settore con uno smartwatch completo, pensato sia per coloro che svolgono attività fisica sia per coloro che vogliono un orologio che li aiuti durante la giornata lavorativa. Schermo molto grande da 1,97 pollici, processore Qualcomm Snapdragon 3100 e batteria che dovrebbe durare almeno 2 giorni. Spedizioni dal 31 gennaio a un prezzo di 479 euro.

Fonte foto: LetsGoDigital 10 di 18 PlayStation 5, tutto rimandato ai prossimi mesi Grande attesa per l'evento di presentazione che Sony ha organizzato per la notte tra lunedì 6 gennaio e martedì 7 gennaio. In molti speravano di vedere la nuova PlayStation 5, ma sono rimasti delusi. L'unica novità riguarda l'annuncio del logo della nuova console, molto simile a quello precedente sia per lettering sia per il font utilizzato. Per quanto riguarda le caratteristiche della PS5, Sony non ha fatto altro che confermare quando già si sapeva: audio 3D, feedback aptico e trigger adattivi per il Dual Shock 5, SSD ad alte prestazioni, Blu-Ray 4K e componenti hardware che supportano il Ray-Tracing. Per la data di presentazione se ne saprà di più nei prossimi mesi.

Fonte foto: Dell 11 di 18 Alienware Concept UFO Per il momento si tratta di un prototipo, ma l'idea è molto interessante. Dell ha presentato la console ibrida Alineware Concept UFO, molto simile alla Nintendo Switch, ma che si basa sul sistema operativo Windows 10. Non si conoscono le caratteristiche tecniche, ma durante la presentazione sono state mostrate sessioni di gameplay con titoli come Rocket League e Mortal Kombat 11. Un'idea originale quella di Dell, una console dalle dimensioni compatte, con i controller che si possono scollegare e con la parte centrale che può essere collegata a uno stand per giocare al televisore. Non si sa quando debutterà sul mercato, né il costo.

Fonte foto: Asus 12 di 18 ROG Swift, il primo monitor con refresh rate a 320 Hz Asus e NVIDIA hanno collaborato per realizzare il primo schermo con refresh rate a 320HZ. Una vera e propria novità che obbligherà tutti i concorrenti a migliorare i loro prodotti. Per il momento non si sa molto su questo nuovo monitor: è stato realizzato per il mondo degli eSports, ma non si sa quando arriverà sul mercato e quali sono i videogiochi che supportano una frequenza d'aggiornamento così elevata. Prima dell'arrivo sul mercato bisognerà aspettare ancora un bel po'.

Fonte foto: Colgate 13 di 18 Colgate Plaqless Pro Non solo televisori, smartphone e dispositivi per la domotica, al CES 2020 c'è stato spazio anche per i device per la cura del corpo. Colgate ha presentato Colgate Plaqless Pro, uno spazzolino elettrico intelligente che si connette con lo smartphone e aiuta la persona a pulire più a fondo i denti. Grazie alla presenza di un particolare sensore, lo spazzolino è in grado di rilevare la presenza di biofilm e comunica alla persona quando ogni dente è completamente pulito. Arriverà sul mercato durante il 2020.

Fonte foto: Motion Pillow 14 di 18 Motion Pillow Come accade ogni anno, anche al CES 2020 ci sono gadget strani di cui non si può parlare. Motion Pillow, però, oltre a essere strano è anche molto utile e ha l'obiettivo di aiutare le persone che russano. Si tratta di un cuscino che ha dei sensori che riconoscono quando una persona inizia a russare e gonfiano i quattro airbag presenti all'interno per far cambiare posizione alla persona.

Fonte foto: Samsung 15 di 18 Samsung Ballie Grande come una pallina da tennis, Samsung Ballie è un robot in grado di prendersi cura della propria smart home. Comunica con tutti i dispositivi della casa e grazie alla fotocamera frontale riconosce chi ha di fronte a sé e agisce di conseguenza. L'azienda sud-coreana non ha rilasciato ulteriori informazioni.

Fonte foto: Hyundai 16 di 18 Hyundai Urban Air Mobility SA-1 Il CES è diventato negli ultimi anni il luogo preferito dalle case automobilistiche per presentare le auto del futuro. Hyundai ha portato quest'anno un taxi volante realizzato in collaborazione con Uber. Dalle dimensioni piuttosto compatte può raggiungere una velocità di circa 300 chilometri orari. Per ora si tratta di un prototipo, ma il futuro è già scritto e gli aerei-taxi la faranno da padrone.

Fonte foto: Imposssible Foods 17 di 18 Impossible Pork Con la tecnologia ha ben poco a che fare, ma oramai è una presenza fissa del CES e riesce sempre a catturare le attenzioni degli appassionati. Stiamo parlando di Impossible Foods, la startup statunitense diventata famosa per aver realizzato un hamburger vegetale che ha lo stesso sapore di quello vero. Al CES 2020, l'azienda ha portato Impossibile Pork, carne vegetale che ha lo stesso sapore di quella di suino. Bisognerà aspettare ancora un po' per vederla sul mercato, ma Impossibile Pork ha l'obiettivo di rivoluzionare il mercato.