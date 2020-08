Galaxy M51, lancio imminente per lo smartphone con super batteria

Da tempo si parla dell’arrivo del Galaxy M51 e ora lo smartphone con super batteria di Samsung è sempre più vicino al debutto. A confermarlo la pubblicazione online della pagina di supporto dello smartphone dal nome in codice SM-M515F, apparsa sul sito russo di Samsung, e le certificazioni rilasciate da WiFi Alliance, Bluetooth SIG e di recente FCC.

Il Samsung Galaxy M51 potrebbe arrivare sul mercato entro settembre, ma di questo smartphone dalla batteria da 7000 mAh che supporta la ricarica rapida da 25 W si vocifera ormai da un po’ di tempo. Nei mesi scorsi sono iniziate ad apparire le possibili caratteristiche e alcuni render sui siti di certificazione, con l’ultimo avvistamento lo scorso giugno sul sito Geekbench. Per quanto riguarda il design, lo smartphone di Samsung sarebbe molto simile ai modelli della serie Galaxy M40, mentre ancora non ci sono indiscrezioni sul processore, che molto probabilmente sarà un Qualcomm Snapdragon 730G.

Galaxy M51, le caratteristiche tecniche

Ancora non ci sono conferme sulle specifiche del Samsung Galaxy M51, ma secondo i pochi rumors che ci sono giunti potrebbe avere uno schermo da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+, in cui sarà integrato un foro per la fotocamera frontale e il lettore di impronte digitali. Il sistema operativo sarà Android 10 con OneUI 2.0. Per il processore si parla di uno Snapdragon 730G che può contare su 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione interna di 128 GB.

La fotocamera posteriore potrebbe essere a configurazione quadrupla, con sensore principale da 64 megapixel e obiettivo grandangolare da 12 Megapixel. La parte migliore è la super batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W, che ne garantisce almeno due giorni di durata prima della ricarica.

Galaxy M51, la nuova conferma

Da molto tempo si parla di uno smartphone con super batteria di Samsung e negli ultimi mesi sempre più rumors hanno iniziato a circolare sul modello Galaxy M51, che potrebbe essere annunciato entro settembre. Il lancio imminente troverebbe conferma sia nell’apparizione del modello sui principali siti di certificazione, sia dalla pubblicazione della pagina di supporto del sito russo di Samsung. La pagina del sito non parla esplicitamente di Galaxy M51, ma fa riferimento al modello SM-M515F e non rivela ancora specifiche tecniche del dispositivo. La sensazione è che, per conoscerle tutte, non dovremo aspettare molto tempo.