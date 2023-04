George R.R. Martin parla degli spinoff di Game of Thrones

Nel 2016 George R.R. Martin ha proposto a HBO lo spinoff La danza dei draghi che poi, sei anni dopo, è arrivato in tv con il titolo House of the Dragon. A ricordare questa lunga lavorazione è stato di recente lo stesso Martin, che ha voluto così ribadire ai fan che lo sviluppo dei tanto attesi e chiacchierati spinoff di Game of Thrones, in italiano Il trono di spade, richiede tempo. L’autore della celebre saga ha anche commentato lo stato dell’arte: quali spinoff sono al momento sul tavolo? Quali sono confermati? Cosa convince e cosa no?

Dunk&Egg e i problemi con il titolo

In un post sul suo blog, lo scrittore ha dichiarato di non essere molto convinto del titolo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, lo spinoff-prequel recentemente ordinato da HBO. Ambientata un secolo prima degli eventi raccontati in Game of Thrones, la serie seguirà le avventure a Westeros di Ser Duncan l’Alto detto Dunk, cavaliere giovane e ingenuo, e del suo scudiero Egg.

Martin ha specificato che il titolo A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight probabilmente non sarà quello definitivo. La serie non dovrebbe nemmeno prendere il nome dei racconti su cui è basata, però. «Non si chiamerà Tales of Dunk&Egg o The Adventures of Dunk & Egg o Dunk&Egg o qualcosa di simile. Amo Dunk e amo Egg e so che i fan si riferiscono ai miei racconti come "le storie di Dunk & Egg", ma ci sono milioni di persone che non conoscono le storie e il titolo deve incuriosirli. Se non conosci i personaggi, Dunk & Egg suona come una sitcom. (…) Quindi, no. Vogliamo "cavaliere" nel titolo», ha spiegato Martin.

La prima stagione di questo spinoff si baserà in particolare sul racconto Il cavaliere errante del libro Il cavaliere dei sette regni (che contiene in tutto tre novelle) e sarà composta da sei episodi. La sceneggiatura dell’episodio pilota è pronta ed è stata scritta da Ira Parker, già sceneggiatore di House of the Dragon. «Se The Hedge Knight andrà bene come speriamo, la nostra speranza è quella di andare avanti e adattare anche le altre due novelle», ha aggiunto lo scrittore, specificando da subito che «ci vorranno anni».

Gli altri spinoff sul tavolo

Ci sono altre idee di spinoff di Il trono di spade sul tavolo, come è noto, ma non sono ancora confermate. «Quanti avranno il via libera come Dunk&Egg? Impossibile dirlo. Quanto ci vorrà? Dipende. Nessuno lo sa per certo», ha commentato Martin. Al momento si parla ad esempio di una serie sulla conquista di Dorne da parte della principessa Nymeria e di una serie sui viaggi di Corlys Verayon, alias il Serpente di mare. Variety invece alcune settimane fa ha parlato di un nuovo spinoff incentrato sul primo re Targaryen, Aegon Il Conquistatore. Tra tutte queste ipotesi incerte e anticipazioni presunte, House of the Dragon resta una certezza: le riprese della seconda stagione sono iniziate proprio nelle scorse settimane.