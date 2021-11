Gli anime da guardare su Prime Video a novembre

Nell’ultimo periodo Amazon Prime Video sta puntando sempre di più sugli anime, tanto da aver rinnovato e ampliato il suo catalogo relativo al mondo dell’animazione giapponese. Anche a novembre 2021 sono diversi i film e serie televisive anime in arrivo sulla piattaforma di streaming.

Già nel mese di ottobre si era fatto notare l’esordio di Lupin III -parte 6, con una nuova stagione dedicata al ladro gentiluomo che l’editore Yamato Video ha annunciato che sarà in simulcast ed esclusiva su Prime Video. Importante anche la collaborazione con l’editore italiano Dynit, che potrebbe segnare l’arrivo di nuovi e interessanti titoli. Tra gli anime da guardare a novembre ci sono grandi classici come Lamù, la ragazza dello spazio e altri titoli tra cui il film Demon Slayer, e le serien animate Bleach, Blade of the Immortal e Psychopass. Ecco di cosa parlano.

Guarda i tuoi anime preferiti su Amazon Prime video: iscriviti!

Lamù, la ragazza dello spazio

Il protagonista di Lamù, la ragazza dello spazio è Ataru Moroboshi, un liceale svogliato che si ritrova spesso in situazioni imbarazzanti e problemi da risolvere. La fidanzata è Shinobu, ma ogni occasione è buona per fare la corte ad altre donne, fino a quando tornano a casa un alieno, che minaccia di invadere la Terra. Per salvare il pianeta, Ataru si trova così in 10 giorni a dover rincorrere con successo la giovane e bella Lamù, figlia del Signore degli Alieni. Il giovane riesce nell’impresa, ma Lamù si innamora di lui e decide di rimanere sulla Terra per farsi sposare.

Demon slayer – Il treno Mugen

Dopo la serie animata, su Prime Video arriva anche il film di Demon Slayer – Il treno Mugen, ispirato al celebre manga Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba, scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge. I protagonisti sono Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke che si uniscono a Rengoku Kyojuro, uno dei più potenti spadaccini della squadra ammazzademoni detto il Pilastro delle Fiamme. Il gruppo dovrà affrontare a bordo del treno Mugen, lanciato a folle velocità sui binari della disperazione più assoluta, un pericoloso demone.

Bleach

Bleach è la serie animata ispirata all’omonimo manga di Tite Kuboa. I protagonisti sono lo studente di 15 anni Ichigo Kurosaki, che ha la particolare abilità di vedere i fantasmi, e Rukia Kuchiki, una Shinigami, cioè una sorta di entità orientale che indica la morte. I due si incontrano durante la caccia a uno spirito maligno, Rukia viene ferita e trasferisce parte dei suoi poteri a Ichigo, ma qualcosa non va come dovrebbe.

Al momento su Prime Video sono disponibili le prime 5 stagioni, mentre da gennaio 2022 arriveranno la stagione 6 e 7 della serie.

Blade of the Immortal

Blade of the Immortal è un adattamento a serie televisiva del manga di Hiroaki Samura, ambientato nel periodo Edo, era di samurai e ronin. Rin Asano è la figlia di un famoso samurai a capo di un dojo la cui famiglia viene brutalmente uccisa dal cland i samurai Ittoryu. La giovane Rin vuole vendicarsi e un giorno incontra Manji, che per la maledizione di una vecchia strega è infestato da parassiti che lo rendono immortale. Sarà proprio Manji ad accompagnare e scortare Rin nella vendetta.

Psycho-Pass

Questa serie animata è ambientata nel 2113, un futuro lontano dove la tecnologia avanzata permette di scansionare la mente degli individui e definirne stato mentale, inclinazioni e personalità. Questa tecnica viene chiamata Psycho-Pass e usata per misurare il coefficiente di criminalità di ogni individuo. Chi non passa la prova, rischia l’arresto o la pena di morte. I protagonisti della serie sono Shinya Kōgami, un Esecutore che sfrutta lo “Psycho-Pass" per lottare contro il crimine, e Akane Tsunemori, Ispettrice di Polizia appena entrata nella squadra.

Iscritivi ad Amazon Prime Video e guarda gli anime di novembre 2021