Good Omens, ci sono aggiornamenti sulla terza stagione

La produzione della terza stagione di Good Omens è stata messa in pausa. Cosa significa questo per il futuro della serie tv con Michael Sheen e David Tennant?

Fonte foto: Prime Video

Si preannuncia incerto il futuro di Good Omens. L’acclamata serie tv britannico-statunitense è uscita su Prime Video ed è creata da Neil Gaiman sulla base del romanzo del 1990 scritto insieme a Terry Pratchett, dal titolo Buona Apocalisse a tutti!. A gettare un’ombra sulla terza stagione è proprio il caso nato attorno a Gaiman, che nelle scorse settimane è stato accusato da cinque donne di violenza sessuale e abusi. Gaiman ha negato tutte le accuse, ma ovviamente per chiarire la questione occorrerà del tempo: intanto, la produzione della terza stagione di Good Omens è stata sospesa.

Good Omens 3: cosa succede alla serie adesso?

La serie è stata rinnovata per una terza e ultima stagione a dicembre 2023, ma proprio in questi giorni è arrivata la notizia, come accennato, che la pre-produzione dei nuovi episodi è stata messa in pausa. Una decisione presa in via precauzionale, pare, in attesa che venga fatta chiarezza attorno alle accuse mosse nei confronti di Gaiman.

Una di queste accuse risale al 2022 e a fatti avvenuti in Nuova Zelanda, quando Gaiman viveva lì con la moglie e il figlio. L’accusatrice è la baby-sitter del bambino. L’indagine è al momento ancora aperta.

Good Omens rischia la cancellazione?

Poche ore dopo la notizia dell’interruzione temporanea della pre-produzione di Good Omens 3, Gaiman si è offerto di fare un passo indietro rispetto al suo ruolo nella serie tv. Secondo quanto riportato da Deadline, Gaiman avrebbe infatti comunicato ad Amazon Prime Video e ai produttori di essere disponibile a rinunciare ad avere una parte attiva nella produzione di Good Omens 3.

In questo modo, l’ipotesi della cancellazione della serie tv sembra essere esclusa. Potrebbe essere infatti possibile far ripartire i lavori per la terza e ultima stagione, slegando in qualche modo il processo dal nome e dalla presenza del suo creatore.

Le riprese di Good Omens 3

Le riprese della terza stagione di Good Omens sarebbero dovute iniziare a gennaio 2025 in Scozia. Ancora non sappiamo se sarà comunque così: Amazon Prime Video non ha ancora preso una decisione ufficiale e dunque non è possibile sapere per ora in che modo e quando la lavorazione della serie tv andrà avanti.

Cosa sappiamo di Good Omens 3

La seconda stagione della serie tv è uscita su Prime Video nel 2023, regalando ai fan un finale scoppiettante: un bacio (finalmente) tra Aziraphale e Crowley, alias Michael Sheen e David Tennant, ma anche la loro amara separazione.

«La prima stagione era incentrata sull’evitare l’Armageddon, le profezie pericolose e la fine del mondo», aveva dichiarato Gaiman alcuni mesi fa. «La seconda stagione è stata dolce e deliziosa, anche se forse si è conclusa in modo meno gioioso di quanto un certo Angelo e un certo Demone potessero sperare. Ora, nella terza stagione, ci occuperemo ancora una volta della fine del mondo. I piani per l’Armageddon andranno male. Solo Crowley e Aziraphale, lavorando insieme, possono sperare di rimediare. Ma al momento non si parlano».