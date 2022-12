Google sta testando il nuovo Pixel pieghevole? Cos'è Felix

Non è la prima volta che rumor parlano di uno smartphone pieghevole prodotto da Google, che precedenti indiscrezioni indicavano con nomi quali Google Pixel Fold o Google Pixel Notepad. Ora, dopo che un fantomatico modello chiamato Google Felix è apparso nel database di Geekbench questo nome sembra il più attendibile anche se non ci stupiremmo se alla fine Google optasse per un altro nome e "Felix" fosse solo il nome in codice.

A parte il nome, però, il fatto stesso che il nuovo modello si apparso su Geekbench significa due cose: la prima è che i team di sviluppo di Google sono effettivamente al lavoro su un nuovo telefono, e secondo questi lavori sono già a buon punto visto che si può già avere un’idea sulle prestazioni del modello in questione: è un telefono potente e di alta gamma, quindi non può essere un semplice smartphone tradizionale visto che, altrimenti, sarebbe un doppione di Pixel 7 Pro.

Google Felix, un Pixel 7 Pro che si piega

Il nuovo telefono Google Felix testato su Geekbench è praticamente identico a Google Pixel 7 Pro: si basa sullo stesso identico processore, ovvero il Google Tensor G2 e ha la stessa quantità di RAM, cioè 12 GB.

Con questa configurazione ha ottenuto un risultato di 1.047 punti nel test single-core e 3.257 punti nel test multi core. Sono punteggi praticamente identici a quelli di Google Pixel 7 Pro, più bassi rispetto a quelli dell’ipotetico concorrente Samsung Galaxy Z Fold4 con processore Snapdragon 8+ Gen 1, che ha realizzato 1.351 e 3.808 punti.

Google Felix, come potrebbe essere

Google Felix avrà probabilmente avrà la stessa configurazione fotografica posteriore di Google Pixel 7 Pro, che è veramente ottima: sensore principale da 50 MP con stabilizzatore ottico, zoom 5X da 48 MP anch’esso con stabilizzatore ottico e grandangolo da 12 MP. Diversa, invece, sarebbe la fotocamera all’interno del notch del display: da 9,5 MP, invece dei 10,5 MP di Pixel 7 Pro.

Pixel Fold/Notepad/Felix dovrebbe avere un display interno da 8 pollici e un display esterno da 6,19 pollici, a 120 Hz e quasi certamente con refresh variabile (LTPO).