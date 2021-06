Gossip Girl, quando arriva il reboot della serie tv

I fan non dovranno aspettare ancora molto per vedere il reboot di Gossip Girl. Un nuovo cast è in arrivo per riportare alla ribalta le storie di un gruppo di adolescenti dell’élite di Manhattan, a New York. L’unica costante è lei: Kristen Bell darà la voce a Gossip Girl, la blogger spietata pronta a tormentare i ragazzi attraverso i social network.

La serie tv di successo è andata in onda dal 2007 al 2012 ha visto la blogger tormentare gli ex protagonisti Blair, Serena, Nate, Dan e Chuck. Dopo 9 anni la voce della Bell torna per dare filo da torcere a un altro cast, ma sempre con Stephanie Savage e Josh Schwartz alla produzione che andrà in onda a luglio 2021 su HBO Max. La trama è ancora tutta da scoprire, al momento quello che si sa è che a 8 anni dall’oscuramento del blog di Gossip Girl, la sua voce è tornata, stavolta amplificata anche dai social network, in particolare Instagram e Twitter. Non resta quindi che attendere per scoprire cosa accadrà nel reboot composto da 10 nuovi episodi e con un nuovissimo cast da conoscere.

Gossip Girl reboot: la trama della serie tv

Lo showrunner e il produttore esecutivo dello show è Joshua Safran, che dà importanti anticipazioni sul reboot di Gossip Girl. "Mostrerà il mondo come appare oggi, da un mondo da cui provengono ricchezza e privilegi e come vengono gestiti", dice. La trama dei 10 episodi è ancora da scoprire, ma tutto ruota intorno a un gruppo di ragazzi che frequentano la prestigiosa Constance Billard School circa 8 anni dopo gli ex protagonisti.

La serie tv rispecchierà il mondo attuale, dove i social network sono ormai diffusissimi. La nuova Gossip Girl avrà modo di tormentare il gruppo di adolescenti non solo tramite blog, ma anche attraverso Instagram, Twitter, Facebook e gli altri social popolari tra i giovani, dove pettegolezzi e notizie sono all’ordine del giorno.

Gossip Girl reboot: il cast e quando arriva

Il cast per questo reboot di Gossip Girl sarà totalmente rinnovato. I nuovi personaggi sono Audrey Hope (Emily Alyn Lind), Otto Bergmann IV (Eli Brown), Zoya Lott (Whitney Peak), Max Wolfe (Thomas Doherty), Julien Calloway (Jordan Alexander), Aki Menzies (Evan Mock), Luna La (Zión Moreno), Monet de Haan (Savannah Lee Smith) e Kate Keller (Tavi Gevinson).

A svelare la data di arrivo è l’ultimo teaser rilasciato dalla HBO Max che mostra i protagonisti durante un party accompagnati dalla insostituibile voce di Kristen Bell come Gossip Girl. L’appuntamento con i fan per la messa in onda del reboot è fissato per l’8 luglio 2021.