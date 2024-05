Guida all’acquisto dei migliori tablet dedicati ai bambini

Appassionato di digital e tecnologia, dopo una laurea in ingegneria informatica, si è specializzato nel Web Marketing. Da oltre 10 anni lavora come SEO e su progetti di affiliazione. Appassionato di fotografia, per Libero Tecnologia scrive guide all'acquisto e approfondimenti sui prodotti tech del momento.

Fonte foto: 123RF

Quando è consigliato acquistare un tablet per bambini? L’utilizzo della tecnologia può compromettere la crescita di un bambino? Il tema è stato affrontato dai migliori psicologi e pediatri del mondo, ma continuerà sempre a far discutere. A fronteggiarsi due linee di pensiero totalmente differenti: da un lato quelli favorevoli all’utilizzo di smartphone e tablet fin dalla più tenera età, dall’altro i contrari.

Decine e decine gli studi presentati negli ultimi anni che evidenziavano sia i problemi della tecnologia, causati da un utilizzo prolungato dello smartphone o del tablet (difficoltà nel creare i rapporti con gli altri bambini all’asilo, difficoltà nell’usare oggetti di uso comune come matite e fogli di carta) sia i benefici (sviluppo delle capacità logiche e di ragionamento). Nella speranza di cavalcare l’onda, alcune aziende hanno lanciato sul mercato dei tablet dedicati appositamente al mondo dei più piccoli: oggi infatti sono molte le app per bambini preinstallate che permettono di interagire e giocare con i propri cartoni animati preferiti.

Ma non solo. Infatti, le software house hanno sviluppato delle app che permettono ai bambini di avere i primi approcci con il mondo degli animali e con la matematica. Tutto sotto forma di gioco, ma che comunque permette ai più piccoli di approcciare le materie che poi andranno ad approfondire a scuola. A seconda della fascia di età sono disponibili diversi modelli di tablet: logicamente è impossibile far utilizzare a un bambino di due anni lo stesso device di un ragazzo di undici.

Istruzioni per i genitori: attivate il parental control

Nonostante molti tablet dedicati ai più piccoli impediscano l’accesso agli store online, è necessario che ogni genitore accompagni il proprio bambino alla scoperta della tecnologia. Sarà necessario insegnargli cosa potranno fare e quello che, invece, non devono fare in nessun caso. Inoltre, prima di dare il libero accesso alle funzionalità e alle applicazioni del device è necessario assicurarsi che il parental control sia attivo e funzionante: questo è l’unico modo per bloccare qualsiasi attività pericolosa.

Guida all’acquisto del miglior tablet per bambini

I tablet non sono tutti uguali, soprattutto quando si deve acquistare un dispositivo dedicato a una particolare fascia d’età. Prima di comprare il device con il quale vostro figlio passerà qualche ora della propria giornata, bisogna essere certi delle sue qualità e soprattutto che non causi problemi alla vista o al comportamento. Sarà necessario accertarsi che le applicazioni preinstallate non siano pericolose per il suo sviluppo, oppure non adatte alla sua età.

Ad esempio, è fondamentale verificare la presenza di sistemi per controllare la navigazione online dei bambini, come app dedicate e impostazioni per il controllo parentale. L’interfaccia deve essere adeguata alle esigenze dei più piccoli, con un’esperienza interattiva adatta all’età del bambino. Inoltre il tablet deve offrire una buona risoluzione grafica, avere uno schermo di almeno 7-8 pollici, un’elevata capacità di archiviazione per salvare video, film e giochi, con una proposta di qualità di contenuti educativi per bambini.

La batteria del tablet deve assicurare una lunga autonomia, mentre le porte devono fornire un’ampia connettività per collegare almeno le cuffie audio e qualche dispositivo esterno, ad esempio per connettere il tablet alla TV. Dopo aver effettuato tutti questi controlli, si potrà avallare l’acquisto di un tablet.

I migliori tablet per bambini

Per aiutarvi nella scelta, abbiamo individuato alcuni dei migliori tablet per bambini tra i bestseller di Amazon. Ecco quali sono.

bestseller n. 1 HotLight Tablet Bambini 7 Pollici Quad-core Processore Kids Tablet con Controllo Parentale, Doppia Fotocamera, Wifi Bluetooth, Android 12 Tablet, Tablet per Bambini con Custodia(Blue) bestseller n. 2 SANNUO Tablet per bambini 7 pollici Android 11 Tablet con 6GB RAM+64GB ROM(128 GB Espandibile), Display IPS HD, Google GMS, Bluetooth, Controllo Parentale, WiFi Tablet Educativo con Custodia-Blu bestseller n. 3 SUMTAB Tablet per Bambini 7 Pollici, Android Tablet, 3+5 RAM 64GB ROM (TF CARD 128GB) Google Certificated, Kids Software Pre-Installed, Wifi,Tablet PC con Custodia Protettiva per Tablet Antiurto bestseller n. 4 AOCWEI tablet bambini 10 pollici Tablet Android 13 14GB RAM+128GB ROM(512 GB Espandibile) |Octa-Core | FHD IPS | 8000mAh | 5MP + 8MP | 5G WIFI |Tablets con Guscio in EVA a copertura totale, Rosso bestseller n. 5 Pazhonz Tablet per bambini Tablet Android 13 da 10,1 pollici 6(2+4) GB RAM 64GB ROM Tablet computer per bambini con custodia protettiva (blue)