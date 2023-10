Halloween 2023, gli horror da vedere su Prime Video

Fonte foto: ANSA

Chi vuole festeggiare Halloween 2023 guardandosi un bel film horror, su Prime Video troverà un’ampia selezione di titoli tra cui scegliere. A catalogo c’è ad esempio Noi, film dark in pieno stile Jordan Peele (già noto per Get Out) che inizia con una bambina che incontra il suo doppelgänger in una casa degli specchi in un luna park. Anni dopo, quando il trauma della protagonista sembrava ormai superato, l’incubo ricomincia. Tra i titoli a disposizione c’è anche Quella casa nel bosco, un horror con tratti comici in cui un gruppo di amici decide di trascorrere un weekend in un’isolata casa nel bosco. L’esperienza, ovviamente, non va come previsto… Non mancano naturalmente le nuove uscite di ottobre 2023: ecco quali sono.

Totally killer

Dal 6 ottobre 2023 è disponibile il nuovo film Totally Killer. Nella trama il famigerato "killer delle sedicenni", 35 anni dopo aver ucciso tre adolescenti, torna in azione e fa una quarta vittima. Dopo aver ignorato le raccomandazioni della madre (Julie Bowen), la diciassettenne Jamie (interpretata da Kiernan Shipka) si ritrova a tu per tu con l’omicida mascherato.

Mentre scappa, però, accade l’impensabile: si ritrova nel 1987, anno in cui sono avvenuti i primi tre delitti, e facendo squadra con sua mamma adolescente (interpretata da Olivia Holt) proverà a sconfiggere il killer una volta per tutte, sperando nel frattempo di non rimanere intrappolata per sempre nel passato. Il film è diretto da Nahnatchka Khan.

L’esorcista del papa

Uscito nel 2023 e in arrivo su Prime Video dal 31 ottobre, questo film con Russel Crowe come protagonista racconta di Padre Gabriele Amorth, esorcista capo del Vaticano che indaga sulla terribile possessione di un ragazzo e porta alla luce alcuni antichi segreti.

Winnie The Pooh: sangue e miele

Un film horror con Winnie The Pooh? Ebbene sì. Questa novità del 2023, uscita in Messico lo scorso gennaio, adesso arriva in streaming su Prime Video: l’uscita è in programma per il 27 ottobre. ù

Nel film le due note e simpatiche creature dei racconti per l’infanzia, Pooh e Pimpi, sono esseri dall’aspetto umanoide e, soprattutto, animate da una sconvolgente furia omicida. A causa della presenza di scene disturbanti, il film in alcuni Paesi è vietato ai minori di 18 anni.

Gli altri film horror su Prime Video

Su Prime Video ci sono anche i grandi classici dell’horror. È il caso di Nosferatu, il principe della notte, uscito nel 1979 e remake dell’omonima pellicola del 1922 (un film muto). Un altro grande classico è Suspiria di Luca Guadagnino, uscito nel 2018 e anche questo remake-omaggio dell’omonima pellicola firmata da Dario Argento nel 1977. Anche quest’ultimo, tra l’altro, è disponibile su Prime Video.

Tra le uscite più recenti c’è Halloween Kills del 2021: nel film, che è disponibile sulla piattaforma di streaming dallo scorso maggio, Laurie Strode rinchiude il mostro mascherato Michael Myers nel suo seminterrato, ma quando questo riesce a liberarsi la carneficina ricomincia con rinnovata violenza.