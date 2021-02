Non c’è alcuna “differenza distinguibile tra Android e il nuovo sistema operativo di Huawei“. Con queste parole il programmatore e giornalista di ArsTechnica Ron Amadeo chiude la questione HarmonyOS. Secondo Amadeo, infatti, il sistema operativo di Huawei non è altro che un “fork” di Android open source.

Si tratta dell’ennesimo giudizio di questo tipo arrivato nelle ultime settimane, cioè da quando Huawei ha rilasciato la beta di HarmonyOS 2.0 (o HongmengOS, come è chiamato il sistema operativo in Cina). Da quel momento centinaia di esperti di informatica e programmatori si sono fiondati a “smontare” la beta per vedere cosa c’è dentro. Un interesse assolutamente giustificato, perché HarmonyOS sarà il sistema operativo degli smartphone Huawei senza Android ma anche di decine di milioni di device IoT. Cioè i dispositivi smart della casa domotica. Sapere cosa c’è sotto la superficie, specialmente dopo le accuse a Huawei da parte degli Stati Uniti (che hanno portato all’addio forzato ad Android da parte di Huawei) è fondamentale.

Cos’è HarmonyOS secondo Huawei

Più volte Huawei ha ripetuto che HarmonyOS è un progetto nato nel 2014, ben prima del ban di Donald Trump, e che fa parte di un disegno molto più ampio che ha a che fare con gli smartphone ma anche con le auto connesse e mille altri dispositivi, compresi gli spazzolini elettrici.

Secondo Huawei HarmonyOS è un sistema operativo originale, non derivato da Android e di tipo “micro-kernel“, cioè formato da tanti piccoli moduli indipendenti tra loro al fine di aumentare le prestazioni e la sicurezza dei dispositivi con questo OS.

Il fatto che esteticamente la beta di HarmonyOS 2.0 sia quasi indistinguibile da Android sarebbe invece dovuto al fatto che Huawei implementa, anche sul suo sistema operativo “proprietario“, l’interfaccia utente EMUI che da anni usa sugli smartphone Android.

Cos’è HarmonyOS secondo gli sviluppatori

Secondo Amadeo e molti suoi colleghi, invece, HarmonyOS è un “fork” di Android. Con questo termine si intende un nuovo sistema operativo scritto a partire da uno già esistente. In pratica è un nuovo ramo della stessa pianta e, non per niente, uno dei sinonimi di “fork” è “branch“.

Continuando con la metafora del ramo si può intuire che il branch/fork, quando nasce, è molto vicino alla pianta madre per poi allontanarsene sempre di più nel corso degli anni pur restandovi sempre attaccato.