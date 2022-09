Hisense, lo smart TV da 43” al minimo storico: sconto speciale

Ultimissime ore per approfittare della promo di Amazon lanciata in questa prima di settimana di settembre, per cominciare al meglio il periodo post-vacanze. Sul sito di e-commerce sono ancora disponibili decine di prodotti, tra cui anche gli immancabili smart TV, da sempre uno dei dispositivi più venduti e ricercati dagli utenti. Oggi vi segnaliamo un’offerta molto interessante che riguarda lo smart TV Hisense 43E78HQ, da pochissimo lanciato sul mercato e che troviamo già scontato del 27%: 150€ di risparmio sul prezzo di listino. Per uno smart TV di ultimissima generazione si tratta di un’ottima offerta e di una delle migliori ancora disponibili su Amazon.

I televisori smart di Hisense non hanno bisogno di molte presentazioni, oramai sono una realtà consolidata nel panorama italiano. Grazie a prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo, Hisense ha pian piano conquistato sempre più spazio, fino ad affermarsi come uno dei brand principali tra gli smart TV lowcost. E questo Hisense 43E78HQ rispecchia in pieno la filosofia dell’azienda. Ha uno schermo da 43" con risoluzione 4K UHD e con tecnologia QLED che assicura immagini ancora più definite e di ottima qualità. E a bordo troviamo sempre l’affidabilissimo sistema operativo VIDAA che supporta tutte le principali app di video streaming e anche i comandi vocali.

Hisense 43E78HQ: le caratteristiche tecniche

Se siete alla ricerca di uno smart TV con un ottimo rapporto qualità-prezzo e dalle dimensioni contenute, l’Hisense 43E78HQ che troviamo oggi in offerta è il modello perfetto. Ha tutte le caratteristiche per essere un vero best buy.

Partiamo dallo schermo. Lo smart TV ha un display da 43" con risoluzione 4K e tecnologia Quantum Dot che migliora la qualità delle immagini grazie a colori vividi e realistici. Supporta anche il Dolby Vision che esalta ancora di più i colori e i dettagli. Per migliorare ulteriormente la qualità delle immagini troviamo anche un processore potente e l’intelligenza artificiale che imposta calibra automaticamente le impostazioni in base alla tipologia di contenuto. Anche l’audio è da smart TV top di gamma grazie alla presenza della tecnologia DTS Virtual X che trasforma il suono in un audio da sala cinematografica.

A bordo è presente il sistema operativo VIDAA sviluppato direttamente da Hisense e che oramai è diventato un punto di riferimento nel mondo degli smart TV. Supporta tutte le principali piattaforme di streaming: Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, Apple TV, YouTube e DAZN. Sul telecomando sono presenti anche dei bottoni ad hoc per accedere velocemente alle proprie app preferite. Grazie all’integrazione con Alexa è possibile gestire il televisore smart con i comandi vocali.

Sono disponibili anche delle modalità ad hoc per i contenuti sportivi e per i videogame che modificano immediatamente alcuni parametri, come ad esempio l’input lag, per rendere le immagini ancora più fluide. Lo smart TV Hisense ha anche ricevuto la certificazione "Lativù 4K" che permette di accedere a tantissimi contenuti gratuiti.

Hisense 43E78HQ in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Oggi troviamo ancora in offerta lo smart TV Hisense 43E78HQ a un prezzo di 399€ grazie allo sconto del 27%. La promozione sta per scadere: si ha tempo solo fino a domani 9 settembre alle 23:59 per poterlo acquistare a questo prezzo speciale. Il risparmio è di 150€ rispetto a quello di listino e c’è anche la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero utilizzando il servizio messo a disposizione da Cofidis e che si attiva in fase di check-out (vi consigliamo di leggere attentamente il regolamento per capire come funziona). Inoltre, accedendo al sito del produttore è possibile richiedere un cashback fino al 5% del prezzo pagato (si ha tempo fino al 15 settembre). La spedizione e la consegna sono gestiti direttamente da Amazon.

