Honor 60 SE ufficiale: è il nuovo medio che costa poco

Dopo Honor 60 e 60 Pro, presentati a dicembre dello scorso anno, adesso arriva anche Honor 60 SE. Smartphone di fascia media dal prezzo interessante, il 60 SE presenta a bordo il processore Dimensity 900 di MediaTek a 6 nm e un pannello OLED da 6,67 pollici. Con queste caratteristiche va a posizionarsi subito sotto Honor 60, offrendo un’alternativa più economica ai fan del marchio.

Ricordiamo che i due terminali arrivati alla fine del 2021 sono entrambi dotati di uno schermo OLED FHD+ curvo con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e che sia l’Honor 60 e che l’Honor 60 Pro vantano processori di buon livello. L’Honor 60 è dotato, infatti, del SoC Qualcomm Snapdragon 778G, mentre il modello Pro ha il chip Qualcomm Snapdragon 778G Plus. Entrambi i processori sono soluzioni 2021 per la fascia medio-alta, come anche il Dimensity 900 montato su Honor 60 SE. Quest’ultimo smartphone, poi, offre una interessante configurazione fotografica, peraltro molto simile agli altri due smartphone della stessa serie. Si completa, così, una famiglia di telefoni dalle buone caratteristiche tecniche e che strizza l’occhio a chi vuole uno smartphone dalle buone caratteristiche tecniche, ma senza spendere troppo.

Honor 60 SE: specifiche tecniche

Il nuovo dispositivo dell’ex sub-brand di Huawei presenta un modulo fotografico in rilievo su cui sono posizionati tre fotocamere circondate da un anello metallico ed un flash LED in alto a destra. Entrando nei dettagli, nella configurazione spicca il sensore principale da 64 megapixel, accompagnato da un obiettivo da 8 megapixel ultra grandangolare (campo visivo da 112° e apertura f/2.2) ed uno di profondità da 2 MP – con apertura f/2.4); sulla parte anteriore troviamo la selfie-cam da 16 megapixel, alloggiata nel foro nel pannello.

Il chip MediaTek Dimensity 900 è un octa core (con due Cortex-A78, 6 Cortex-A55 e GPU Mali-G68 MC4) costruito con tecnologia a 6 nm, quindi non scalda molto né ha un eccessivo consumo elettrico. Su Honor 60 SE è associato a 8 GB di memoria RAM e 128/256 GB di storage interno.

Discreta la batteria, da 4.300 mAh, mentre è molto veloce la ricarica SuperCharge da 66 W.

Honor 60 SE: disponibilità e prezzo

Il nuovo Honor 60 SE sarà in vendita in Cina a partire dal 17 febbraio, in tre colori: argento, nero e verde giada. Il sistema operativo preinstallato è Android 11, con interfaccia Magic UI 5.0. Il prezzo cinese partirà da 2.199 yuan (al cambio attuale circa 305 euro), non sappiamo ancora se il device arriverà o meno in altri mercati, compreso quello italiano, ma se arriverà anche da noi lo farà certamente ad un prezzo superiore.