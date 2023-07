Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Honor ha presentato per il mercato cinese i nuovi Honor X50 e Honor X50i, due smartphone che espandono ulteriormente il catalogo del colosso cinese della tecnologia. Honor X50 è un device di fascia media su cui spicca sicuramente il processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, ottimo chip intermedio che promette di bilanciare performance e consumi. Oltre a questo, non passa inosservato nemmeno un comparto fotografico piuttosto interessante con un sensore principale da 108 MP.

Honor X50i, invece, occupa la fascia medio-bassa del mercato e l’azienda cinese ha scelto in questo caso un chip MediaTek Dimensity 6020 e un comparto fotografico anche in questo caso dalle buone potenzialità con un sensore principale da 100 MP.

Honor X50: scheda tecnica e prezzo

Il nuovo Honor X50 ha un display AMOLED da 6,78 pollici, con risoluzione FHD+ (2.652×1.200 pixel) e refresh rate variabile fino 120 Hz. Il processore di questo smartphone è un Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 a cui si affiancano 8/12/16 GB di RAM e 128/256/512 GB di spazio di archiviazione non espandibile.

Il comparto fotografico comprende una fotocamera principale da 108 MP (f/1,75) e una fotocamera per la profondità da 2 MP (f/2.4). La selfiecamera, invece, è da 8 MP (f/2.0). Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS e NAVIC.

La batteria è da 5.800 mAh con ricarica cablata a 33W. Il sistema operativo è Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.1. Infine è presente anche la certificazione IP53 che attesta la resistenza del dispositivo alla polvere e alla pioggia.

Honor X50 è stato presentato al momento solo per il mercato cinese e non ci sono ancora indicazioni ufficiali sull’arrivo in Europa. Il dispositivo sarà disponibile dal prossimo 14 luglio nelle colorazioni: arancione, azzurro, nero e argento iridescente al prezzo suggerito di:

Honor X50 – 8/128 GB: 1.399 yuan (177 euro)

Honor X50 – 8/256 GB: 1.599 yuan (202 euro)

Honor X50 – 12/256 GB: 1.799 yuan (228 euro)

Honor X50 – 16/512 GB: 1.999 yuan (253 euro).

Honor X50i: scheda tecnica e prezzo

Honor X50i (in foto) ha un display LTPS LCD da 6,7 pollici, con risoluzione Full HD+ (2.388×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 90 Hz. Il processore scelto da Honor è un MediaTek Dimensity 6020 a cui si affiancano 8/12 GB di RAM e 256 di spazio per l’archiviazione.

Il comparto fotografico ha un sensore principale da 100 MP (f/1,9) e uno per la profondità da 2 MP (f/2.4). La selfiecamera, anche su questo modello, è da 8 MP (f/2.0). Tra le connessioni troviamo il 5G, il Wi-Fi 5, il Bluetooth 5.1, l’USB-C e i diversi sistemi per il rilevamento della posizione tramite satelliti.

La batteria è da 4.500 mAh con ricarica cablata da 35 W. Il sistema operativo anche in questo caso è Android 13 con interfaccia proprietaria MagicOS 7.1. Presente anche stavolta la certificazione IP53, che attesta la resistenza dello smartphone alla polvere e alla pioggia.

Honor X50i sarà disponibile a partire dal prossimo 14 luglio in esclusiva per la Cina e, anche in questo caso, non ci sono conferme per il mercato europeo. Le colorazioni all’uscita saranno: azzurro, nero, azzurro iridescente e rosa iridescente, mentre il prezzo suggerito è di: