Honor X7 è arrivato in Italia: low cost ma con stile

Honor X7 è stato presentato anche in Italia, telefono di fascia medio bassa, in pratica un entry level, rivolto a quanti cercano un dispositivo versatile ma senza troppe pretese. Processore basico e connettività 4G abbinati al gruppo quad-camera di livello sufficiente a scattare foto dei momenti migliori. Il telefono arriva a 20 giorni dall’uscita dell’Honor X8 che offre prestazioni leggermente più elevate per via di maggiore disponibilità di RAM e per il gruppo di fotocamere con la principale da 64 MP che lo avvicinano alla fascia media.

Presentato qualche mese fa a un evento negli Emirati Arabi Uniti assieme a Honor X8 e Honor X9 di fascia medio alta, Honor X7 si è distinto per essere il più economico dei tre. Ma il prezzo contenuto trova un buon rapporto con la scheda tecnica e rappresenta il giusto compromesso tra prestazioni e prezzo. Di contro possiamo apprezzare un certo gusto per il design, per cui oltre a risultare un telefono abbastanza piatto e leggero, ha uno schermo piuttosto ampio. In effetti a rendere interessante l’Honor X7 sono proprio i compromessi tecnici che hanno consentito la sua economicità. Approccio fondamentale quando parliamo di telefoni della fascia medio-bassa sottoposti a una concorrenza spietata e dove il cliente è convinto all’acquisto anche dalla differenza di pochi euro.

Xonor X7: caratteristiche tecniche

L’Honor X7 ha a bordo il processore: Qualcomm Snapdragon 680 4G abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memoria archiviazione espandibile con scheda microSD fino a 512 GB. Il display è da 6,75 pollici, LCD HD+ con aggiornamento di frequenza massimo di 90 Hz.

La fotocamera principale è da 48 MP abbinata a un sensore ultra grandangolare da 5 MP, e a altri due sensori di cui uno macro e uno profondità da 2 MP. Il sensore anteriore selfie è da 8 MP.

La batteria è capiente: da 5.000 mAh il che assicura una notevole autonomia; purtroppo manca la connettività NFC per autorizzare i pagamenti ma i servizi Google sono inclusi perché il sistema operativo è Android 11 con interfaccia magic UI 4.2.

Honor X7: prezzo e disponibilità

Il telefono è economico e viene proposto sul mercato italiano a listino a 209 euro. Probabilmente il prezzo da strada, tra qualche mese, sarà ancora più contenuto.