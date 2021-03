House of Gucci: cosa sappiamo del film con Lady Gaga

House of Gucci è uno dei film più attesi dell’anno. Diretto da Ridley Scott, è basato sull’omonimo libro del 2001 scritto da Sara Gay Forden. La pellicola è incentrata su una delle vicende di cronaca italiana più sconvolgenti: la storia di Patrizia Reggiani, mandante dell’omicidio di Maurizio Gucci, imprenditore e presidente dell’omonimo marchio di moda fino al 1993.

Basterebbero questi dettagli a rendere il progetto uno dei più interessanti del 2021, ma c’è dell’altro. Innanzitutto, gli attori che interpretano i due protagonisti: Lady Gaga vestirà i panni di Patrizia Reggiani, mentre il marito sarà interpretato da Adam Diver. In questi giorni la troupe si trova in Italia per le riprese, proprio nei luoghi della vicenda originale. Tra questi c’è soprattutto Milano, la città in cui avvenne il delitto. Il regista Ridley Scott da tempo voleva trasformare la vicenda in uno spettacolare film e finalmente il progetto si sta definendo. Ecco cosa sappiamo fino a questo momento.

La trama di House of Gucci

La saga della famiglia Gucci ha sempre destato curiosità in tutto il mondo, ma l’episodio legato a Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci è sicuramente una delle pagine di cronaca più sanguinose ma anche affascinanti degli anni Novanta, che per le sue dinamiche e le persone coinvolte, ha avuto risonanza in tutto il mondo.

Maurizio Gucci fu colpito con alcuni colpi di pistola da un sicario nel suo ufficio di Milano il 27 marzo 1995. Grazie alle indagini si scoprì che la mandante era sua moglie Patrizia Reggiani, che dovette affrontare il processo e fu condannata a circa vent’anni di reclusione.

Il libro che lo ispira ha un titolo evocativo: La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, andato a ruba su Amazon. La sceneggiatura è stata affidata all’autore Roberto Bentivegna, mentre la produzione è nelle mani della Scott Free Productions, gestita dal regista e sua moglie Giannina Scott.

House of Gucci: Lady Gaga e il cast stellare

Inizialmente Ridley Scott aveva pensato ad Angelina Jolie nel ruolo di Patrizia Reggiani, ma nel 2019 è stata scelta definitivamente Lady Gaga, già nominata agli Oscar per il suo ruolo di protagonista in A Star is Born, disponibile su Netflix. Qui incarnerà la "vedova nera", una donna determinata, impenetrabile, affezionata al suo status e piena di ombre.

Adam Driver incarna l’uomo tutto d’un pezzo, imponente e dallo sguardo sicuro. Lo abbiamo conosciuto nei panni del mitico Kylo Ren Star Wars: iI risveglio della forza, ma anche come co-protagonista insieme a Scarlett Johansson nel film Storia di un matrimonio, anche questo presente su Netflix.

Insieme a loro, nel cast troviamo alcune delle più importanti star internazionali:

Al Pacino è Aldo Gucci

Jared Leto è Paolo Gucci

Jack Huston

Reeve Carney

Jeremy Irons è Rodolfo Gucci

Camille Cottin è Paola Franchi

House of Gucci: uscita

La distribuzione è affidata alla compagnia MGM e avverrà probabilmente a novembre 2021. Non si sa ancora se verrà diffusa nei cinema o nelle piattaforme di streaming, ipotesi tangibile nel caso in cui l’emergenza sanitaria continui.