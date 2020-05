Huawei P Smart 2020: lo smartphone lowcost a meno di 200 euro

Dopo tante anticipazioni, Huawei P Smart 2020 sta per esordire sul mercato e costerà meno di 200 euro. Si può già prenotare in tre diverse colorazioni all’interno di diversi canali ufficiali tedeschi, mentre in Italia non è ancora disponibile, m arriverà a breve. Lo smartphone low cost avrà alcune caratteristiche davvero interessanti che lo distinguono dagli altri dispositivi del marchio.

La serie P Smart è ormai presente sul mercato da diversi anni e rappresenta un’ottima alternativa per tutti i consumatori particolarmente attenti al rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo avrà i servizi Google grazie alla presenza di Android 9 Pie personalizzato con la EMUI 9.1. Il design è molto simile a quello del P Smart 2019 con un ampio display e un piccolo notch a goccia sulla parte anteriore, mentre il retro ha alcune differenze. Per esempio, il comparto fotografico ha alcune similitudini con il Huawei P40 e il P40 Pro.

Caratteristiche Huawei P Smart 2020

Il Huawei P Smart 2020 è uno smartphone medio di gamma, come dimostra la presenza del chipset Kirik 710F con 4BG di RAM a cui si aggiungono 128 GB di memoria di archiviazione, che si può eventualmente espandere inserendo una MicroSD fino a una capacità massima di 512 GB

Il comparto fotografico è caratterizzato da due sensori nella parte posteriore, uno principale con risoluzione da 13 MP e uno con rilevamento di profondità di campo da 2 MP. La fotocamera anteriore è invece di 8 MP e la troviamo all’interno del tradizionale notch. Sempre nella parte posteriore, al centro, troviamo il sensore di impronte digitali. Proprio come il P Smart 2019, anche questo dispositivo ha il display LCD IPS da 6,21 pollici con risoluzione FHD+.

La batteria garantisce una buona autonomia, è infatti da 3.400 mAh e può essere alimentata grazie alla connessione USB Type-C e non più con USB come il precedente modello. Inoltre, supporta il Bluetooth 4.2, il GPS e si può connettere il jack audio. Come anticipato, saranno presenti anche i servizi Google grazie all’EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie.

Huawei P Smart 2020: prezzo e disponibilità

Lo smartphone low cost per il momento può essere preordinato solo in Germania. Ma si attende il lancio in tutta Europa del Huawei P Smart 2020 ad un prezzo di 199€. Le colorazioni disponibili sono tre: Midnight Black, Aurora Blue, Emerald Green.