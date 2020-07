I migliori antivirus del 2020 per Windows 10

Ogni volta che accedi a internet, magari da una rete pubblica in un bar o una stazione, apri una mail con un allegato sospetto o scarichi un’app da un sito web, stai correndo un rischio. Per navigare online in completa sicurezza con il tuo computer Windows 10, è necessario avere un antivirus che protegga i tuoi dati.

Tra gli strumenti necessari a garantire la sicurezza online e navigare abbassando il rischio di incappare in un virus, un malware, un ransomware o tentativi di phishing, bisogna affidarsi ad adeguati programmi antivirus. Non tutti sanno che Windows 10 è dotato di un suo antivirus, Microsoft Defender Antivirus, che ti tiene già al sicuro nelle normali operazioni che svolgi da casa con il tuo computer. Sono diversi gli antivirus che puoi utilizzare in versione gratuita e che ti proteggono a dovere, ma per avere una protezione completa spesso è necessario pagare e qui ti proponiamo alcuni dei migliori antivirus 2020 per Windows 10.

Antivirus, le caratteristiche che deve avere

Ci sono delle caratteristiche che devono essere comuni a ogni buon antivirus affinché ti protegga adeguatamente e soddisfi le tue esigenze. La prima è sicuramente l’efficacia, cioè il grado di protezione che offre in tempo reale contro virus, malware e ransomware. In questa caratteristica, va considerata anche l’occupazione delle risorse di sistema: un software antivirus non deve appesantire il PC, ma svolgere il suo lavoro senza rallentarlo.

Se poi sei disposto a pagare per avere una protezione completa, prima di acquistare un antivirus puoi controllare l’eventuale presenza di sconti od offerte sul sito produttore, che variano anche in funzione di quanti PC e dispositivi da proteggere sono inseriti nel pacchetto dell’abbonamento. Capitolo a parte è la privacy: un buon antivirus deve saper monitorare cosa accade al tuo PC e proteggere i tuoi dati, con l’aiuto ad esempio di un password manager e con backup su cloud.

Microsoft Defender Antivirus

Windows 10 offre uno strumento completamente gratuito per la protezione del tuo computer dai virus. Microsoft Defender Antivirus, l’evoluzione di Windows Defender, protegge il tuo PC da virus, malware e ransomware in tempo reale, blocca le nuove minacce quando effettui un download e applicazioni potenzialmente malevole. L’antivirus di Microsoft è installato di default sui dispositivi Windows 10 e si disattiva quando installi un antivirus di terze parti. Se l’antivirus viene disattivato, Microsoft Defender rientra in azione, senza il bisogno di reinstallazione e ti protegge.

Bitdefender Antivirus Free Edition

Un altro programma gratuito è Bitdefender Antivirus Free Edition, che offre una protezione potente per il tuo computer Windows 10 ma allo stesso tempo leggera. Basterà scaricarlo e avviarlo per usufruire della protezione online del tuo computer dalle principali minacce sul web, nonostante il suo approccio minimalista. La versione gratuita offre anche upgrade automatici, per una protezione costante dai nuovi virus. Per accedere alle funzionalità aggiuntive, che comprendono Advanced Threat Defense, protezione dai ransomware multilivello, anti tracker, controllo del microfono e della webcam, anti-phishing, firewall per la privacy e parental control bisogna pagare.

McAfee Total Protection

L’antivirus McAfee Total Protection offre solo una versione gratuita di prova di 30 giorni, poi si attiverà l’abbonamento. Anche questo programma offre funzionalità di Total Protection, dalla protezione online in tempo reale mentre navighi da virus, malware e ransomware, funzionalità anti-phishing, protezione delle tue credenziali con password manager, protezione del firewall e della tua identità, oltre che archiviazione crittografata dei tuoi dati

Avira Free Security

Una versione gratuita di Avira Free Antivirus Security è disponibile per Windows 10, che offre possibilità di scansione del computer alla ricerca di virus, malware e altre minacce, protezione firewall, connessione sicura VPN e ottimizzazione delle prestazioni per non appesantire il tuo PC. Nelle versioni a pagamento invece si aggiungono importanti funzionalità per quanto riguarda la protezione in tempo reale dalle minacce, password manager, blocco degli annunci fastidiosi e protezione della privacy.

Norton 360 – Sicurezza All-in-One

Norton 360 – Sicurezza All-in-One è un antivirus che protegge sia i dispositivi che la tua privacy online in un’unica soluzione, ma i suoi servizi sono solo a pagamento. L’antivirus ti tiene al sicuro da virus, malware, ransomware e dal phishing. Inoltre, è dotato di un password manager per aiutarti a gestire le tue credenziali, di un sistema di backup su cloud dei tuoi dati più importanti. Norton 360 offre anche un servizio VPN, per accedere in modo sicuro al web quando sei connesso dal Wi-Fi, soprattutto in viaggio, un sistema di Firewall che monitora il PC e blocca il traffico nona autorizzato e un sistema SafeCam che ti avvisa se qualcuno tenta di accedere alla webcam senza autorizzazione. Per i più piccoli, offre anche un servizio di parental control e soprattutto una clausola di “soddisfatti o rimborsati” se non riesce a tenere al sicuro il tuo PC da un virus.