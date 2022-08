I reels di Instagram arrivano su Facebook con un solo tap

Meta ha annunciato una funzionalità interessante che presto vedremo sulle sue piattaforme: i Reels di Instagram sono in procinto di arrivare su Facebook e il tutto avverrà con un solo tap. La nuova implementazione da parte di Meta deriva, sicuramente, dal crescente timore dell’azienda nei confronti degli strumenti e della strategia vincente di TikTok, che sta sbaragliando tutti i social network.

La nuova funzione di Meta permetterà di eseguire il cross-posting dei Reels di Instagram su Facebook. Questo tipo di contenuto è particolarmente apprezzato dagli utenti di TikTok, servizio popolato (notoriamente) da ragazzi e giovanissimi. La condivisione dei Reels da una piattaforma all’altra, quindi, permetterebbe alle piattaforme di Meta di raggiungere un pubblico più ampio, oltre a sfidare TikTok con lo stesso tipo di strumento. Allo stesso tempo, secondo l’azienda americana, gli utenti potrebbero sfruttare i programmi di monetizzazione offerti da entrambe le piattaforme e, in buona sostanza, guadagnare di più dagli stessi contenuti.

Meta: le ultime novità sui Reels

Oltre alla condivisione dei Reels di Instagram su Facebook, Meta sta introducendo altre funzionalità e una di queste consente agli utenti di creare un Reels utilizzando le storie che hanno già condiviso.

Un’altra novità in dirittura d’arrivo su Facebook Reels è l’aggiunta dello sticker "Add Yours" (in italiano "Tocca a Te"), strumento diventato molto celebre su Instagram Stories. Questo adesivo consente agli utenti di creare una nuova storia da un video popolare con un semplice tap. Ovviamente, questa feature dovrebbe portare gli utenti a creare molti più Reels, che rappresentano l’alternativa di Facebook e Instagram a TikTok.

Reels di Instagram su Facebook: disponibilità

Stando a quanto dichiarato da Meta, la disponibilità della funzione relativa alla condivisione dei Reels di Instagram su Facebook è alle porte. Lo strumento, infatti, dovrebbe essere implementato a livello mondiale (compresa l’Italia) a breve.