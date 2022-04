Il mostro dei mari, il film di animazione firmato Netflix

Un’avventura indimenticabile a bordo di un galeone, alla ricerca di terrificanti creature marine e alla scoperta di acque inesplorate. Ecco il cuore della storia narrata in Il mostro dei mari, il nuovo film di animazione firmato Netflix che fra pochi mesi sarà disponibile sulla piattaforma di streaming.

Non si deve pensare che si tratti di un titolo adatto solo ai più piccoli. Anzi, il luogo comune secondo cui i film di animazione siano amati esclusivamente dai bambini è ormai archiviato: se ne è parlato proprio negli scorsi giorni, dopo che Lily James, Halle Bailey e Naomi Scott hanno presentato l’Oscar per il miglior film di animazione facendo riferimento a un genere di visione molto amata dai piccoli, ma meno dai genitori. Le polemiche non sono mancate. La statuetta è andata a Encanto, tredicesimo film Disney in 15 anni a vincere il premio. Il nuovo titolo Netflix punta forse a spezzare il monopolio?

Di cosa parla Il mostro dei mari

Il mostro dei mari è ambientato in un mondo in cui le acque degli oceani sono abitate da sconosciute e spaventose creature. A occuparsi di questi mostri giganti sono i cacciatori dei mari, considerati dei veri e propri eroi. Rientra in questa categoria Jacob Holland, tra i più osannati cacciatori-marinai.

Ma quando Holland si imbarca sul suo galeone per l’ennesima volta, pronto a solcare gli abissi ancora inesplorati, scopre con sorpresa che a bordo c’è anche una passeggera clandestina: Maisie Brumble, una bambina più che mai affascinata dalle creature marine e dalle avventure straordinarie di cui ha letto sui libri.

Suo malgrado, Holland trova nella bambina una insospettabile e preziosa alleata: insieme intraprenderanno un viaggio epico, destinato a diventare storia.

Tutto quello che sappiamo su Il mostro dei mari

Il film di animazione Netflix vanta una regia notevole: quella del premio Oscar Chris Williams, che in passato ha lavorato per Disney ed è noto per titoli come Oceania, Big Hero 6 e Bolt: un eroe a quattro zampe.

Williams, parlando del film di animazione, in un’intervista ha dichiarato che si tratta del tipo di storia «che ho sempre voluto raccontare… Una storia di grandi avventure in cui il nostro eroe lascia il mondo conosciuto e si avventura in acque inesplorate»

Il film, che dura un’ora e 55 minuti, è adatto a tutta la famiglia. La sua lavorazione era stata annunciata nel 2018: inizialmente il titolo originale doveva essere Jacob and the Sea Beast, mentre quello definitivo è The Sea Beast.

Quando esce Il mostro dei mari

Non manca molto al debutto de Il mostro dei mari su Netflix: il film di animazione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming da venerdì 8 luglio 2022.