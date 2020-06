Iliad, rete fissa sempre più vicina: arriva l'autorizzazione del Ministero

Arriva un nuovo tassello che va a comporre un puzzle sempre più definito e che ha come protagonista Iliad e il suo debutto nel mercato della telefonia fissa. Non è oramai un segreto che l’operatore telefonico voglia diversificare il suo mercato e lanciare le prime offerte anche per la rete di casa. Dopo le ammissioni dello stesso Benedetto Levi, amministratore delegato di Iliad Italia, ora arriva un’ulteriore conferma: il Ministero dello Sviluppo Economico ha concesso all’operatore telefonico l’autorizzazione necessaria per operare nel settore della telefonia di casa.

Cosa vuol dire? Che Iliad è tutti gli effetti è un operatore telefonico per la rete fissa e che potrebbe iniziare a presentare le prime tariffe. Sappiamo, però, che i piani di sviluppo dell’operatore prevedono dei tempi più lunghi: il debutto nella rete da casa è previsto solo per il 2021. L’obiettivo di Iliad è utilizzare il 2020 per rendere più solida la propria posizione sul mercato italiano, continuare con lo sviluppo della rete mobile e solo dopo dedicarsi alle offerte per la rete fissa.

Cosa manca a Iliad per diventare operatore di rete fissa

La parte burocratica, come testimonia l’autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo Economico, è oramai a buon punto. Anche il piano commerciale e di sviluppo è ben chiaro all’azienda italiana. Ciò che manca al momento è una rete su cui appoggiarsi, ma anche su questo punto sembra che Iliad abbia le idee abbastanza chiare. Secondo le indiscrezioni uscite negli ultimi giorni, l’operatore sta stringendo un accordo con Open Fiber, l’azienda controllata da Enel e da Cassa Depositi e Prestiti che sta cablando l’intero territorio nazionale con una rete fibra super-veloce.

L’accordo prevede “l’affitto” da parte di Iliad dell’infrastruttura in modo da offrire fin da subito una qualità elevata del servizio. Una scelta molto simile a quella compiuta da Sky che presto debutterà (il 16 giugno 2020) nel mercato della telefonia fissa.

Come saranno le offerte di Iliad per la rete fissa

È ancora presto per fare delle ipotesi sulle possibili offerte di Iliad per la rete fissa. L’unica cosa certa è che l’azienda seguirà la stessa filosofia che l’ha portata a ottenere un buon successo sul mercato della telefonia mobile: prezzi chiari e fissi, senza nessun costo nascosto. Inoltre, Iliad potrebbe anche puntare sulla convergenza, offrendo ai clienti oltre l’abbonamento alla rete fissa, anche quello per qualche piattaforma di video streaming. In Francia, dove Iliad è attiva da molti anni come operatore telefonico di casa, propone offerte di questo tipo.