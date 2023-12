In arrivo la serie comedy No activity - Niente da segnalare

Fonte foto: Prime Video

Si avvicina l’anno nuovo e con esso il momento di stilare bilanci dei mesi passati e, soprattutto, liste di buoni propositi per il futuro. Prime Video pare proprio aver scelto il suo: far ridere il pubblico. In realtà la piattaforma ha iniziato a tenere fede a questa promessa già alla fine del 2023, dato che di recente ha lanciato titoli comedy italianissimi come Elf Me, Il migliore dei mondi e Gigolò per caso. Ma a gennaio 2024 si prosegue con una ulteriore novità: No Activity – Niente da segnalare, una nuova esilarante serie comedy Original italiana in sei episodi.

Il cast di No Activity – Niente da segnalare

Basta dare un’occhiata al cast di questa nuova serie comedy per intuire che le risate non mancheranno. In No Activity – Niente da segnalare ci saranno infatti Luca Zingaretti, Rocco Papaleo, Carla Signoris, Emanuela Fanelli, Fabio Balsamo e Alessandro Tiberi.

Tra gli interpreti della serie ci sono anche Maccio Capatonda, Tommaso Ragno, Davide Calgaro, Edoardo Ferrario, Sara Lazzaro, Marcella Bella, Lorella Cuccarini, Francesco Pannofino e Diego Abatantuono.

La trama di No Activity – Niente da segnalare

La trama di No Activity – Niente da segnalare inizia da uno spunto molto semplice, ma ricco di potenziale: ci sono due criminali in attesa di un carico importante. Non lo sanno, ma in attesa insieme a loro ci sono anche due poliziotti che sono appostati e pronti a far scattare il blitz al momento giusto.

Non solo: in attesa ci sono anche due operatrici della centrale, pronte a inviare i rinforzi. Ma il carico non arriva e l’attesa diventa davvero estenuante… Come fare allora ad ammazzare il tempo, senza mandare tutto all’aria?

La serie australiana No Activity

Diretta da Valerio Vestoso, la serie No Activity – Niente da segnalare è scritta da Laura Grimaldi, Paolo Piccirillo, Stefano Di Santi e Pietro Seghetti ed è un adattamento del format australiano No Activity, creato da Jungle Entertainment. La versione italiana invece è prodotta da Amazon MGM Studios e Groenlandia, una società del Gruppo Banijay.

No Activity ha debuttato in Australia nel 2015 ed è composta da due stagioni da sei episodi ciascuna e da uno speciale natalizio, uscito invece nel 2018. C’è quindi la possibilità che anche l’adattamento italiano possa prevedere almeno una seconda stagione, se il riscontro da parte del pubblico sarà positivo. Esiste anche un adattamento statunitense, che si intitola sempre No Activity ed è uscito nel 2017. Nessuna di queste due serie (australiana e statunitense) è al momento disponibile in streaming per il pubblico italiano.

Quando esce No Activity – Niente da segnalare

La serie No Activity – Niente da segnalare sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 18 gennaio 2024.