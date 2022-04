In Francia spunta un nuovo Honor Magic 4 Lite, che nuovo non è

Senza grande clamore e senza nemmeno un annuncio ufficiale, Honor ha messo in vendita in Francia il suo nuovo smartphone Magic 4 Lite. In realtà, però, non si tratta affatto di un device inedito, dato che Honor Magic 4 Lite è uguale all’Honor X30 presentato in Cina e all’Honor X9 5G lanciato in Malesia.

Il “nuovo" telefono dell’ormai ex sub-brand di Huawei, quindi, è la terza incarnazione dello stesso modelo e, nel caso francese, è stato lanciato in un’unica configurazione di memoria da 6/128 GB, ma in ben tre opzioni di colore: Ocean Blue, Titanium Silver e Midnight Black. Esattamente come i suoi due fratelli gemelli, anche Honor Magic 4 Lite è un telefono di fascia medio bassa destinato a chi non ha bisogno di grandi prestazioni, ma può aver bisogno del 5G (di cui il telefono è dotato). Chiaramente, in questa fascia di mercato è fondamentale azzeccare il prezzo di lancio. Ma, al momento, il modello è semplicemente apparso sullo store francese di Honor ma non c’è ancora il prezzo.

Honor Magic 4 Lite: com’è

Alimentato dal processore Snapdragon 695, l’Honor presenta un grande display LCD IPS da 6,81 pollici con una risoluzione di 1.080×2.388 pixel e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il comparto fotografico è formato da una fotocamera principale da 48 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera frontale, invece, presenta un sensore da 16 MP per i selfie.

La batteria del “nuovo" telefono di Honor è da 4.800 mAh con supporto per la ricarica molto rapida da 66 W, che dovrebbe permettere al device di arrivare all’80% in 30 minuti.

È importante sottolineare che il device, come l’Honor X9 5G, è dotato dei Google Play Services, contrariamente all’X30 disponibile in Cina.

Honor Magic 4 Lite: prezzo e disponibilità

Sul prezzo dell’Honor Magic 4 Lite non è emersa un’indicazione ufficiale, tuttavia facendo riferimento all’X9 5G e all’X30, il prezzo potrebbe essere mediamente intorno ai 250 euro al cambio in euro (ma per via dei costi di importazione e delle tasse, potrebbe aumentare notevolmente).

Anche sul fronte della disponibilità in altri mercati, oltre a quello francese, non sono state fornite notizie ufficiali. Una volta arrivato in Francia, però, è probabile che Honor Magic 4 Lite arrivi anche in altri Paesi europei.