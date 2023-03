Internet senza fili: la soluzione ideale per la tua casa

Le connessioni a internet senza fili sono la soluzione giusta per chi non può o non vuole installare una rete fissa a casa. Attualmente sono diverse le opzioni a cui poter far riferimento e, a seconda delle necessità che si hanno, è possibile avere il segnale internet solo a casa oppure dotarsi di una rete mobile portatile.

Internet senza fili con tecnologia FWA

L’alternativa migliore per chi ha bisogno di una rete domestica che possa sostituire quella fissa è la tecnologia FWA. L’acronimo sta per Fixed Wireless Access e indica un tipo di connessione che sfrutta la combinazione tra le tecnologie di fibra ottica e radio. Questo tipo di connessione è anche conosciuta come fibra mista radio ed è l’ideale per garantire un accesso a internet ad alta velocità nelle zone non raggiunte dalla fibra.

La tecnologia FWA si basa sulla presenza di amplificatori del segnale internet che permettono la connessione utilizzando delle onde radio. Per poter navigare con questo sistema è necessario dotarsi di un’antenna che sia in grado di intercettare e tradurre il segnale radio.

Nelle offerte degli operatori di telefonia è possibile trovare tariffe internet senza fili basate sull’uso della tecnologia FWA che prevedono l’installazione di un’antenna fissa posta all’esterno della casa oppure che forniscono alla clientela un modem con antenna integrata da sistemare all’interno dell’abitazione.

Come avere internet senza fili con connessioni mobili

Chi desidera avere un accesso a internet senza fili caratterizzato da una maggiore flessibilità può attivare una connessione di rete mobile. Le offerte solo dati degli operatori di telefonia permettono di avere un grande quantitativo di giga mensili, sufficienti per coprire i consumi di tutta la famiglia.

Oltre alle offerte solo dati, può essere utile prendere in considerazione le offerte per SIM con giga illimitati. In questo caso ogni mese si possono utilizzare giga senza limiti per navigare alla massima velocità sui dispositivi che si preferisce usare.

Inserendo la SIM mobile in un modem portatile è anche possibile avere un accesso a internet da poter utilizzare indifferentemente in casa e fuori.

Come trovare la tariffa giusta

Per riuscire a trovare l’offerta di internet senza fili migliore per le proprie necessità è necessario valutare diversi aspetti delle proposte fatte dagli operatori telefonici.

Il primo elemento da valutare è il tipo di tecnologia utilizzato. Se la tecnologia di rete mobile è l’ideale per chi desidera avere una rete da poter utilizzare ovunque, la tecnologia FWA è la scelta migliore quando si vive in zone in cui c’è una scarsa copertura di rete.

Un altro parametro da valutare con grande attenzione sono i costi di ciascuna tariffa. Vanno considerati sia i costi mensili del piano tariffario sia gli eventuali costi di attivazione. Se si opta per una connessione mobile bisogna considerare inoltre il costo del modem portatile, non sempre incluso nell’offerta.

Anche la quantità di traffico internet a cui dà accesso il piano tariffario che si sta considerando va valutata con attenzione. Una quantità di giga limitati può essere adeguata per un uso basico di internet, mentre un piano tariffario con giga illimitati è la soluzione migliore se si ha bisogno di connettersi per diverse ore al giorno per lavorare o seguire lezioni online.

Alcuni operatori fissano dei limiti alla velocità massima di navigazione. In questo caso è possibile risparmiare un po’ sui costi mensili dell’offerta, ma bisogna tener presente che si potrebbero avere delle difficoltà nel download di file pesanti oppure che si potrebbe aver bisogno di attendere qualche secondo in più per il caricamento delle pagine internet o dei contenuti da riprodurre in streaming.

Per fare una valutazione più precisa e risparmiare tempo è un’ottima idea utilizzare il comparatore di SOStariffe.it. Questo strumento gratuito mette a confronto le offerte di più operatori telefonici e ti aiuta nella selezione della soluzione migliore per avere internet senza fili a casa tua.