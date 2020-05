IOS 13.5 ufficiale, arrivano tante funzioni pensate per il coronavirus

Dopo il debutto della versione beta e i relativi test, Apple ha rilasciato per tutti la versione 13.5 di iOS. Versione molto attesa perché porta con sé una funziona importante: il sistema per il contact tracing, ossia la tecnologia fondamentale per poter tracciare i contagiati da coronavirus. Si tratta dell’asse portate dell’app Immuni, l’applicazione scelta da Governo per poter monitorare la diffusione dei contagi e intervenire tempestivamente sui focolai in caso di contatti con persone positive al virus.

Il sistema di contact tracing è integrato direttamente nel sistema operativo, ma di default è disattivato e gli utenti non possono attivarlo premendo un semplice tasto, ma bisogna aspettare che venga rilasciata l’app Immuni. Sempre in tema Covid-19, l’iPhone ora è in grado di riconoscere quando un utente indossa una mascherina e propone in automatico un sistema di sblocco alternativo al FaceID. Ecco come scaricare iOS 13.5.

iOS 13.5: tutte le novità

iOS 13.5 sarà uno degli ultimi aggiornamenti di questa versione del sistema operativo, in attesa della presentazione di iOS 14, atteso per la fine di giugno durante la WWDC, la conferenza annuale dedicata agli sviluppatori.

La novità più importante di iOS 13.5 è sicuramente il rilascio della tecnologia per il contact tracing che permetterà all’app Immuni di funzionare al meglio. Il sistema è disponibile nelle Nazioni che prevedono l’utilizzo di un’app che sfrutti le API realizzate da Apple insieme a Google. Di default il contact tracing è disattivato e lo sarà fino a quando non verrà lanciata l’app Immuni. Per attivarlo bisogna entrare nelle Impostazioni, premere su Privacy, Salute e attivare la funzione “Covid-19 Exposure Logging”.

Su iOS 13.5 arriva anche la nuova funzione che riconosce in automatico quando si indossa una mascherina. Ne abbiamo parlato un paio di settimane fa: sugli iPhone in cui è presente il FaceID, quando si utilizza il riconoscimento facciale per sbloccare lo smartphone, verrà proposto un sistema alternativo, come ad esempio il PIN.

Come scaricare l’aggiornamento di iOS 13.5

L’update è in rilascio in queste ore e potrebbe ancora non essere disponibile per il vostro iPhone. Per controllare se è già presente dovete premere su Impostazioni, poi su Generali e infine su Aggiornamento software. Se vi segnala la presenza dell’update, non dovete far altro che scaricarlo e installarlo sullo smartphone per poter iniziare a utilizzare tutte le ultime funzionalità.