IPhone, 5 funzioni che gli utenti non conoscono: quali sono

Il sistema operativo iOS del tuo iPhone ti riserva delle funzioni nascoste, che in molti casi possono semplificarti la vita. Per avere sempre un’esperienza utente che sia la migliore possibile, ci sono 5 funzioni del tuo iPhone che devi conoscere e iniziare a utilizzare.

Una delle funzioni riguarda la chiamata: quando sei al telefono, puoi mettere in attesa la conversazione premendo il pulsante “Muta”. Se vuoi digitare più agevolmente, potrai utilizzare la funzione QuickPath, che ti consente di scrivere scorrendo le lettere sulla tastiera. E ancora puoi nascondere le foto che non vuoi che gli altri vedano, semplicemente inviandole in un Album Nascosto dal menu. Se poi vuoi fare una domanda a Siri senza usare i comandi vocali, potrai digitarla e ottenere la tua risposta. Ecco le cinque funzioni nel dettaglio.

iPhone, come mettere in attesa una chiamata

Quando sei in chiamata e hai bisogno di interrompere l’audio, puoi premere il tasto “Muta” per disattivare il tuo microfono. Non tutti gli utenti di iPhone sanno però che tenendo premuto il tasto per alcuni secondi, oltre a disattivare il microfono puoi velocemente mettere in attesa la chiamata e riattivarla ripremendolo.

iPhone, scorri sulla tastiera per digitare

A partire dal sistema operativo iOS 13, c’è una nuova funzione che consente di digitare più velocemente le parole quando scrivi. Si tratta di QuickPath, lo strumento di digitazione che ti permette di scrivere semplicemente scorrendo sulle lettere, senza bisogno di toccarle singolarmente. Per farlo, mentre sei nell’app Messaggi o Mail tieni premuto leggermente verso il basso sull’area della tastiera e fai scorrere le dita sulle lettere di una parola. Puoi scorrere fino a quando non trovi la parola che desideri inserire e poi lasciare la pressione. La parola verrà aggiunta automaticamente al messaggio o alla tua mail insieme a uno spazio.

iPhone, nascondi le tue foto

Hai delle foto sul tuo iPhone che non vuoi vengano visualizzate quando apri la galleria? Puoi nasconderle da occhi indiscreti aprendo l’app Foto, trovando quella che vuoi che resti privata e tenere premuta la miniatura fino a quando non si apre il pop-up per la condivisione. Tra le voci che appaiono, seleziona “Nascondi” dal menu. Per ritrovare la foto nascosta, ti basterà andare nella sezione Album e cercare quello col nome “Nascosto”.

iPhone, digita una domanda per Siri

Vuoi fare una domanda a Siri, ma ti trovi in una situazione in cui non puoi utilizzare il comando vocale. Apple ti viene in aiuto grazie a una funzione nascosta nel menu di accessibilità, che ti consente di digitare la domanda che vuoi fare a Siri invece di pronunciarla. Per abilitare la funzione, vai su Impostazioni, poi Accessibilità, scorri verso il basso e seleziona Siri, quindi attiva l’interruttore Digita su Siri.

iPhone, usa una sola mano per scrivere

Se sei tra coloro che preferiscono scrivere con una sola mano sul suo iPhone, Apple offre la possibilità di impostare questa funzione sulla tastiera. Per farlo, apri l’app Messaggi o Mail per attivare la tastiera, cerca il simbolo delle emoji a sinistra e tienilo premuto fino a quando non viene visualizzata la finestra opzioni. Potrai scegliere tra utilizzare la mano sinistra o la mano destra, per avere un layout più confortevole. Per tornare alla digitazione a due mani, ripeti lo stesso percorso e seleziona la tastiera al centro.