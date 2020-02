IPhone 9, prezzo confermato: costerà come l'iPhone SE

10 Febbraio 2020 - Mancano ormai poche settimane alla presentazione dell’attesissimo iPhone 9, il melafonino low cost che dovrebbe prendere il posto dell’ormai superato iPhone SE. A quanto sembra il nuovo smartphone della casa di Cupertino sarebbe già in produzione e dovrebbe essere presentato durante il mese di marzo con un evento ad hoc.

Alle diverse fonti che confermano la messa in produzione (ribattute negli ultimi giorni dal quotidiano economico Bloomberg) e la data di lancio (in questo caso l’anticipazione è di Evan Blass) se ne aggiunge una che svela quanto costa l’iPhone 9 (o iPhone SE2 che dir si voglia). E, anche in questo caso, la fonte è di quelle di cui fidarsi: il prezzo dell’iPhone 9 è stato svelato da Ming-Chi Kuo, probabilmente l’analista più affidabile quando si parla di dispositivi Apple.

iPhone 9: quale sarà il prezzo?

Nelle scorse settimane, una serie di rumors apparsi online ipotizzavano un costo di circa 399 dollari per il nuovo iPhone low cost. Prezzo che è stato confermato anche da Ming-Chi Kuo: secondo l’analista cinese il prezzo dell’iPhone 9 sarà lo stesso dell’iPhone SE quando venne lanciato nel 2016 sul mercato. Per l’appunto, 399 dollari.

iPhone 9: le caratteristiche

Il nuovo iPhone 9 o iPhone SE2 dovrebbe essere equipaggiato con lo stesso SoC A13 Bionic in dotazione all’iPhone 11 (anche se, probabilmente, verrà “depotenziato”) e potrà contare sul “supporto” di 3 GB di RAM. Confermato lo schermo LCD, una scelta più economica rispetto ai moderni display OLED, con una diagonale da 4,7 pollici e una risoluzione di 1334×750 pixel. La fotocamera si avrà probabilmente un singolo sensore fotografico da 12 megapixel: esclusa, quindi, la presenza di obiettivo ultra grandangolare e zoom telephoto. Niente Face ID, sostituito dal Touch ID integrato nel pulsante Home fisico che segna così il ritorno di una grande cornice inferiore.