Prosegue senza sosta la roadmap di IT-Wallet, il nuovo portafoglio elettronico integrato nell’app IO che permette agli utenti di archiviare in sicurezza, sullo smartphone, alcuni documenti d’identità e certificati.

Dopo una prima sperimentazione ristretta in estate si è passati a 50 mila utenti il 23 ottobre, che sono diventati 250 mila il 6 novembre e che diventano 1 milione oggi, 20 novembre 2024. E’ il penultimo step della roadmap ed è un passo molto importante.

IT-Wallet su 1 milione di smartphone

A partire da oggi la platea di persone che possono usare IT-Wallet sale a 1 milione di cittadini dotati di app IO. Non è possibile, infatti, usare IT-Wallet senza IO (non c’è un’app separata) e, di conseguenza, gli utenti da abilitare vengono “pescati” da quelli di IO.

Questi utenti, a partire da oggi, troveranno all’interno della sezione Portafoglio di IO la possibilità di aggiungere quattro tipi di documento: patente di guida, carta europea della disabilità, tessera sanitaria e Carta Giovani Nazionale (solo se si hanno i requisiti).

Attraverso una procedura guidata molto veloce, quindi, 1 milione di italiani da oggi potranno digitalizzare i propri documenti e crearne una copia sullo smartphone dotata di pieno valore legale.

Ricordiamo, infatti, che mostrare una fotocopia, una foto, una scansione di un documento ad un pubblico ufficiale non è oggi possibile in Italia. Ma mostrare il documento all’interno di IT-Wallet è possibile e il pubblico ufficiale deve considerare quel documento digitalizzato al pari di quello cartaceo.

Tuttavia, ci sentiamo di darvi un consiglio: abbiamo riscontrato che ancora non tutti gli esponenti delle forze dell’ordine hanno le idee ben chiare su come gestire un controllo dei documenti archiviati in IT-Wallet, quindi per qualche tempo continuate a portare con voi anche i documenti cartacei.

IT-Wallet: perché oggi è importante

Un milione di utenti inizia a diventare un numero abbastanza alto e questo è un pro e un contro allo stesso tempo. Il pro è che, sostanzialmente, con un milione di IT-Wallet attivi potranno saltare fuori i piccoli e grandi bug dell’app IO che, naturalmente, ci saranno di sicuro ma che, magari, con un numero inferiore di installazioni non erano molto visibili.

Il contro è che tutto il sistema diventa più complesso da gestire: il numero di utenti aumenta, il numero di documenti aumenta, il numero di richieste all’app aumenta. Si tratta, quindi, di un importante banco di prova in vista del prossimo step, l’ultimo, che ci sarà il 4 dicembre 2024.

IT-Wallet: che succede il 4 dicembre

L’ultimo step della roadmap di IT-Wallet è previsto tra un paio di settimane, il 4 dicembre. Quel giorno il wallet di Stato sarà abilitato su tutte le app IO già attive e su tutte quelle che verranno scaricate e installate per la prima volta.

Si prevede, per questo, un boom di installazioni di IO a ridosso, e subito dopo, del lancio generale di IT-Wallet: quanto meno per curiosità, siamo pronti a scommettere che almeno un paio di milioni di italiani scaricheranno l’app IO per la prima volta entro la fine dell’anno.

IT-Wallet: le nostre guide

IT-Wallet è un passaggio fondamentale nel processo di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ma anche della società civile, in Italia. Per questo motivo vi riportiamo le nostre guide all’uso di IT-Wallet e un articolo in cui spieghiamo perché le critiche dei complottisti contro IT-Wallet non hanno senso.