La Casa di Carta 5, le ultime novità sulla nuova stagione

Mancano ancora molti mesi all’uscita della nuova stagione de La Casa di Carta (si parla del secondo trimestre del 2021), ma le indiscrezioni continuano a infiammare il cuore degli appassionati. Ufficialmente la quinta parte della serie TV non è stata ancora confermata da Netflix, ma sembra impossibile che la piattaforma TV voglia decidere di interromperla, soprattutto dopo che La Casa di Carta è diventato il contenuto più visto di sempre.

Inoltre, la fine della quarta stagione ha lasciato la trama aperta a qualsiasi sviluppo. Cosa è “Il piano Parigi”? Cosa farà Il Professore ora che Alice Sierra lo ha scoperto? Ma soprattutto, chi è Alice Sierra? Tutte domande a cui la quinta parte de La Casa di Carta cercherà di dare una risposta. Negli ultimi giorni sono spuntati online anche dei presunti video con alcune riprese de La Casa di Carta 5. Filmati molto brevi, ma che hanno creato grosso scalpore. In molti hanno pensato che fossero vere riprese del set, ma in realtà sono dei video falsi.

L’esplosione del Covid-19, infatti, non ha ancora permesso alla produzione di iniziare a registrare le nuove puntate. E, inoltre, ancora non è arrivato il rinnovo ufficiale da parte di Netflix per la quinta parte de La Casa di Carta. Rinnovo che, però, sarà solamente una formalità. Secondo i ben informati, infatti, la serie TV dovrebbe essere rinnovata per altre due stagioni.

La Casa di Carta 5, quando inizieranno le riprese

Alex Pina, la mente che ha creato il più importante fenomeno televisivo degli ultimi anni, ha assicurato di essere già al lavoro sulla sceneggiatura della quinta stagione. Questo fa ben sperare sia per quanto riguarda il rinnovo sia l’inizio delle riprese. Riprese che senza l’esplosione della pandemia globale avrebbero già avuto inizio, ma che sono state posticipate a data da destinarsi.

Ora che anche in Spagna si sta tornando alla vita di tutti i giorni, è probabile che la produzione metta in calendario anche l’inizio delle riprese. L’ipotesi più probabile è che ci sarà il via libera per il prossimo autunno, tra ottobre e novembre.

La Casa di Carta 5, attenzione ai video fake

La pubblicazione di presunti video “rubati” dal set de La Casa di Carta 5 ha fatto molto parlare nelle ultime settimane. Tutto è nato da alcuni filmati pubblicati su YouTube sulla pagina “Ursula Tokyo” e in molti hanno pensato che fossero veri. In realtà sono solo dei video fake: come vi abbiamo appena spiegato, le riprese della nuova stagione non sono ancora iniziate.

Quando esce La Casa di Carta 5

Difficile fare delle previsioni sull’uscita della quinta parte della serie TV. L’ipotesi più probabile è tra aprile e giugno del 2021, ma molto dipenderà da quando inizieranno le riprese.

Come vedere La Casa di Carta

Gli appassionati possono rivedere La Casa di Carta in streaming su Netflix: tutte le puntate delle quattro stagioni sono disponibili sulla piattaforma di video streaming. Per guardarle, però, è necessario essere abbonati e utilizzare uno dei dispositivi supportati da Netflix (smartphone, tablet, computer, console, smart TV).

Aprendo l’app di Netflix, si deve premere sul banner dedicato alla serie TV e si aprirà una scheda dove scegliere quale puntata e quale stagione rivedere. Si può anche decidere di vedere La Casa di Carta in streaming in lingua originale per migliorare il proprio spagnolo.