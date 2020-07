La Casa di Carta, rinnovo in arrivo? Cosa sappiamo

Tempo di rinnovi per Netflix. La piattaforma di video streaming ha annunciato nelle ultime settimane l’arrivo delle nuove stagioni per le serie TV di maggior successo, ma ancora non c’è nulla di ufficiale su La Casa di Carta. Nelle ultime settimane sono uscite molte voci sull’inizio delle riprese e su quando dovrebbe uscire la nuova stagione, ma da parte dei produttori e dei Netflix non è trapelato ancora nulla.

Il rinnovo non è in discussione: La Casa di Carta è la serie TV di Netflix di maggior successo ed è impossibile che non ci sia almeno un’altra stagione (in teoria ne dovrebbero arrivare altre due per completare l’arco narrativo). Ma più tardi arriva il rinnovo e più tardi partiranno le riprese della quinta parte della serie TV, con un naturale ritardo anche per quanto riguarda l’arrivo sulla piattaforma. La cosa sicura, però, è che tutti i protagonisti sono stati già avvisati del fatto che le riprese dovrebbero riprendere a breve e che la sceneggiatura sarà adattata alle norme per il rispetto del distanziamento sociale. Questo potrebbe rendere complicato la registrazione di alcune scene, ma si sta cercando di trovare un compromesso accettabile.

La Casa di Carta 5, il rinnovo ci sarà

Alex Pina, il creatore de La Casa di Carta, ha già annunciato di lavorare sulla sceneggiatura della quinta stagione e di aver pronto lo script anche della sesta. Quindi, dubbi sul fatto che ci sarà il rinnovo sono davvero minimi. Qualche dubbio in più ci può essere su come evolverà la storia. Il Covid-19 e le norme da seguire per rispettare il distanziamento sociale potrebbero creare dei problemi. E non solo a La Casa di Carta 5. Anche attori e sceneggiatori di altre serie TV, come ad esempio Sex Education, hanno espresso i loro dubbi su come verrà adattata la storia alla pandemia.

Per quanto riguarda La Casa di Carta 5, anche in mancanza di un rinnovo ufficiale da parte di Netflix, che comunque dovrebbe arrivare a breve, le riprese inizieranno nelle prossime settimane. E tutto ripartirà dal Piano Parigi con cui si è conclusa l’ultima puntata della quarta stagione.

Netflix, altri rinnovi in vista

Non solo La Casa di Carta. Netflix sta lavorando anche per annunciare i rinnovi di altre serie TV molto attese dagli utenti. Ozark, la serie TV crime che ha ricevuto un ottimo riscontro dalla critica, dovrebbe proseguire anche con una quarta stagione, che, però, potrebbe essere l’ultima. Warrior Nun, una delle novità di luglio 2020, dovrebbe ricevere un rinnovo per la seconda stagione. Invece, è già ufficiale, il rinnovo per la sesta e ultima stagione di Lucifer 6.