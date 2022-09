La nuova Chromecast economica non sarà molto economica

La nuova Chromecast economica di Google, di cui si parla tanto ormai da mesi, potrebbe rivelarsi un mezzo abbaglio, almeno per quanto riguarda il prezzo. Secondo un rumor appena emerso, infatti, il dispositivo potrebbe non essere conveniente come ci si aspetta. Il dongle con Google TV dovrebbe essere lanciato il prossimo mese, insieme ai nuovi smartphone top di gamma, i Google Pixel 7 e Goolge Pixel 7 Pro, all’attesissimo smartwatch Google Pixel Watch e i nuovi dispositivi intelligenti Nest. La data di presentazione ufficiale di tutti i nuovi prodotti del colosso statunitense potrebbe essere il 6 ottobre. Ma quanto potrebbe costare la nuova Chromecast?

Nuova Chromecast HD: non sarà low-cost?

Sebbene le ultime indiscrezioni avevano affermato che il prossimo dongledi Google sarebbe stato low-cost e commercializzato allo stesso prezzo dell’ultimo Chromecast di terza generazione, vale a dire 29,99 dollari negli Stati Uniti e 39,99 euro in Europa, da Twitter potrebbe essere arrivata la smentita.

Il tipster SnoopyTech (@_snoopytech_), ha dichiarato che "Chromecast con Google TV (HD) è già disponibile a 40 dollari presso molti rivenditori negli Stati Uniti". Questo significa che il dispositivo potrebbe costare più di 40 euro in Italia. Inoltre, il rumor rivela che presto (e prima del lancio ufficiale) potemmo assistere ai video di "unboxing" del dispositivo.

Se quanto detto da SnoopyTech venisse confermato, il nuovo Chromecast costerebbe 10 dollari in più rispetto al device per lo streaming di Google che andrebbe a sostiture. Ricordiamo, infatti, che negli USA il modello 4K ha un costo di 49,99 dollari mentre quello solo HD costa 29,99 dollari.

Nuova Chromecast HD: come sarà?

L’attesa (economica?) Chromecast con Google TV del colosso di Mountain View potrebbe essere basata sul sistema operativo Android TV 12 e un processore Amlogic S805X2 e 1,5 GB di RAM. Inoltre, quasi certamente supporterà il codec video aperto AV1 (che richiede meno larghezza di banda per lo streaming) e video solo a 1080p, mentre la versione attuale supporta il 4K.

Dal punto di vista del design, invece, il nuovo Chromecast HD sarà molto (o del tutto) simile al Chromecast 4K classico, con la forma "a saponetta" e il cavo HDMI corto. Anche il telecomando, l’alimentatore e il cavo USB dei due dispositivi dovrebbero essere uguali.

Infine, sembra che la nuova Chromecast con Google TV (HD) supporterà il WiFi con le frequenze di 2,4 GHz e 5 GHz e il Bluetooth LE.